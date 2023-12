"Yo soy su verdadero padre": la sorprendente respuesta de Rublev cuando le preguntan por la hija de Medvedev

Algunos de los mejores tenistas del mundo se congregan estos días en Emiratos Árabes Unidos para disputar la Liga de Tenis Mundial y prepararse para la próxima temporada. Entre ellos están Daniil Medvedev y Andrey Rublev, quienes en un partido de dobles ganaron a Stefanos Tsitsipas y Grigor Dimitrov.

Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió ya terminado el partido, cuando Rublev fue entrevistado a pie de pista y se le hizo una curiosa pregunta.

"¿Eres el padrino de la hija de Daniil?", se le cuestionó a Rublev, que contestó de una forma que desconcertó a todos los presentes por unos segundos: "En realidad yo soy el padre. Él es el padrino".

El ruso desató alguna que otra risa y, después, tuvo que aclarar su respuesta. "Sí, soy el padrino", afirmó Rublev mientras Medvedev se encontraba sentado sin saber cómo reaccionar.

Por allí estaba precisamente Daria, la esposa de Medvedev, que se tomó con humor las declaraciones del compañero de su marido, al contrario de lo que pareció mostrar Medvedev.

Dejando a un lado las bromas, Rublev habló también en The National sobre el regreso de Rafa Nadal a las pistas: "Todavía no sabemos cuál será su nivel, pero ya ha pasado muchísimas veces que hemos visto a gente decir que el tiempo de Federer, Nadal o Djokovic está llegando a su fin... y ellos siempre les han callado la boca. Por tanto, no me sorprendería para nada que Rafa volviese a ganar Grand Slams".