El jugador de la NBA Anthony Edwards se arrepiente de incitar a una mujer a abortar

La NBA es una de las ligas deportivas más espectaculares del mundo, pero también es un foco de polémicas extradeportivas protagonizadas por sus jugadores. El dinero y la fama pasan factura, a algunos más que otros, y cuando no se trata de un problema con las drogas o alguna reacción violenta, es un escándalo de índole sexual el que sale a la luz.

Este es el caso de Anthony Edwards, la última estrella del basket estadounidense que se ha visto salpicada por la polémica y las críticas. El escolta de los Minnesota Timberwolves, de 22 años, acudió a las redes sociales para retractarse públicamente de unos mensajes de texto que le envió por teléfono a una mujer con la que mantuvo relaciones, a la que instaba a que abortara un hijo presumiblemente suyo.

"Hice comentarios en el calor de un momento que no son yo y que no están alineados con lo que creo y lo que quiero ser como hombre", escribió Edwards un comunicado. "Todas las mujeres deben recibir apoyo y empoderarse para tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos y lo que es mejor para ellas", aseguró además el jugador de los Wolves, que dijo estar "llevando mis asuntos personales en privado y no haré más comentarios sobre ellos en este momento".

La modelo Paige Jordae fue quien hizo públicas unas capturas de su móvil en las que primero mostraba un test de embarazo que había dado un resultado positivo, y después desvelaba los mensajes que le envió Edwards. Entre otros comentarios, el jugador respondió con frases como "diablos, no puedo hacerlo", "no quiero niños" o "ve y aborta jajajaja".

Sin embargo, Jordae le contestó que ya tuvo que abortar dos años antes, y que lamentaba haberlo hecho. Por eso, en un momento de la conversación, Edwards llega incluso a ofrecerle ayuda para abortar, ofreciéndole dinero. Entre esas publicaciones también aparece una imagen de una supuesta transferencia de 100.000 dólares hecha por el jugador, que finalmente dice que lo dejará todo en mano de su abogado.