¿Cuál es el golpe más duro en UFC?

El high kick, el middle kick, el volado o el slam son algunos de los golpes más duros de MMA que podemos ver en UFC. Pero, ¿cuál es realmente el más duro? Bien, aunque pueda sorprender, el golpe más duro que te puedes llevar en MMA es aquel que no ves. A veces no importa que sea con la mano, con la pierna o con la rodilla. Si no ves venir el golpe y te coge el mentón te puede mandar a dormir, incluso con poca fuerza.

Slam

Dicho esto, si hay alguno que pueda ser más peligroso que otro, quizás el que está arriba de la tabla sea el slam. Se trata de proyectar a tu rival por los aires para que caiga con la cabeza o el cuello en el suelo. Evidentemente, las posibilidades de que haya un ko o una lesión muy grave son elevadas porque el oponente se puede partir el cuello. Andrade se lo hizo a Namajunas, que pudo haber resultado seriamente herida.

High kick

Por otro lado, el high kick produce un golpe muy fuerte que puede generar un ko severo. Hay que tener en cuenta que lo que se proyecta es el peso de la pierna con la cadera que, al cambio, es como si a uno le dieran con un jamón en la cabeza (o peor, en el mentón). Con este golpe Kevin Lee desconectó a Gillespie.

Rodillas

Las rodillas voladoras pueden ser también muy duras, sobre todo si entran cuando un oponente está intentando un derribo. En ese momento colisiona la fuerza de la rodilla con la fuerza de la cabeza que se acerca. No hay mejor ejemplo que la que Masvidal le propinó a Askren.

Golpes en giro

Por último, no hay que olvidar los golpes giratorios, bien sean con el puño o con la pierna. Son golpes que muchas veces cogen de improviso y que, por tanto, noquean con cierta facilidad. En este vídeo hay una buena compilación.