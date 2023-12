Bryce Mitchell, tras recibir un impactante KO en UFC 296: "Podría haber muerto"

El combate entre Josh Emmett y Bryce Mitchell en UFC 296 trajo uno de los KO más sobrecogedores de la historia de la UFC. Cuando apenas transcurría dos minutos de pelea, Emmett consiguió conectar un potente volado de derechas que impactó de lleno en el rostro de Mitchell. El de Arkansas cayó desplomado al suelo, pero el golpe en el cráneo del luchador llegó incluso a provocarle convulsiones cuando yacía inconsciente en el suelo. Tras unos minutos de tensión, Mitchell fue recuperando la consciencia y llegó a salir caminando del octágono.

Unos días después del susto, el luchador ha querido mandar un mensaje tranquilizador a sus seguidores y, especialmente, otro de agradecimiento para su rival. "Quiero que sepáis que estoy muy contento con Josh Emmett. Justo después de que me noqueara podía haber seguido con otro puñetazo y podría haber muerto. Él no continuó golpeando. Estaba contento con su KO y se marchó. Estoy muy agradecido por eso, siempre lo recordaré. Gracias por no golpearme de más, Josh", explica en su vídeo.

Tal y como aclara 'el Granjero de Arkansas', Emmett no propinó ni un golpe de más a un rival que ya estaba completamente vencido. Incluso se pudo observar que el peleador de Phoenix no quiso celebrar demasiado su victoria. Ya en la entrevista posterior a la pelea, Emmett agradeció a Mitchell que hubiera aceptado luchar contra él. Y es que 'Thug Nasty' aceptó la pelea contra Josh Emmett con apenas dos semanas de aviso. Inicialmente estaba previsto que éste se enfrentara a Giga Chikadze, que se cayó del cartel a causa de una lesión.

Mitchell es el número 10 de la división del peso pluma. En su anterior combate venció por decisión a Dan Ige. Anteriormente había perdido por sumisión ante Ilia Topuria, quien acabó con su estatus de invicto. Actualmente tiene un récord de 16 triunfos y dos derrotas.