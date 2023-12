Deporte femenino y ciencia: "Los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales"

En el I Congreso Internacional de Deporte Femenino, organizado por Women's Sports Institute y celebrado este martes, se habló de deporte femenino y ciencia en la segunda mesa coloquio del programa, que estuvo moderada por la periodista deportiva Paloma Monreal, quien también es responsable de comunicación de la Real Federación Española de Atletismo.

Para hablar sobre ello, el acto contó con la presencia de Alfonso Jiménez, catedrático de la URJC y director del estudio 'Mujer joven y actividad física'; Conchi Bellorín, subdirectora adjunta de alta competición CSD; Alba López, psicóloga deportiva de la Rafa Nadal Academy; y Carmen León París, médico deportiva de la selección española de rugby y colaboradora con las federaciones de baloncesto y atletismo.

Tras una breve presentación, Jiménez dejó claro que "existe el talento, lo único que hay que hacer es darle oportunidades, independientemente de su sexo" y explicó que "hay un problema en el acceso a la práctica deportiva en la población femenina".

"La ciencia lleva más de 40 años identificando que hay un problema. Se sigue manteniendo la brecha de género. Es muy difícil que haya científicas del deporte si no hay niñas deportistas porque la ciencia es el resultado de las condiciones que se dan en la sociedad", afirmó el catedrático.

Alfonso Jiménez dio la clave con una de esas razones por las que las chicas tiran la toalla en el mundo del deporte: "Lo que más determina el abandono de las prácticas es la presión social que reciben".

Para le catedrático es muy importante que se luche por el acceso al deporte en el ámbito femenino porque "las niñas que hacen mucho deporte luego van a ser mujeres activas toda la vida", lo que mejorará su salud a posteriori.

Por su parte, Carmen León expresó que "necesitamos que la ciencia salga de la universidad y llegue a todos los niveles", antes de hacer unas declaraciones para dejar claro que existe una desigualdad notable entre las mujeres y los hombres.

"Los hombres y las mujeres no somos iguales. Una cosa es que tengamos los mismos derechos, pero no somos iguales. Somos complementarios, no suplementarios. Tenemos diferencias biológicas brutales. En el aspecto psicológico somos completamente diferentes. Las mujeres tenemos otra mentalidad", explicó rotundamente.

Además, añadió que las mujeres necesitan que los entrenadores entiendan las inquietudes de las chicas: "Necesitamos que conozcan nuestras diferencias biológicas, psicológicas, anatómicas, hormonales..."

Y advirtió: "Tenemos que ser muy cuidadosos con los mensajes que damos a nuestras deportistas cuando son jóvenes. Tenemos que formar más e informar menos. Formar más en valores. Debemos de intentar que los mejores, que tienen más ganas e ilusión, estén con los pequeños".

Para Alba López, el camino que está recorriendo el deporte "tiene que ir de la mano de la psicología" y cree que "es muy importante que tanto clubes como federaciones hagan un esfuerzo y crean en la psicología".

La psicóloga deportiva relató que en su empresa empiezan a trabajar este aspecto "desde la niñez" porque "expone a situaciones reales de la vida" y ellos intentan enseñar "a controlar emociones y a conocer las limitaciones y las capacidades".

López cree que "es muy bueno que un psicólogo esté cerca para poder decirles por qué me pasa algo, cuándo puedo hacer esto" y también para ayudar en situaciones en las que, debido a su presión y altas expectativas, crece la incertidumbre. Y advirtió: "El perfeccionismo es el arte de amargarse la vida".

Para terminar este coloquio, Bellorín sentenció: "Hay un aspecto fundamental en las mujeres que es que somos valientes, efectivas e innovadoras. No nos ha quedado otra. Para mí es un valor añadido".