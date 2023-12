Alonso y su explicación de la "región mística" que alcanzó con Aston Martín: "Puedes hacer cosas contrarias a las leyes de la física"

El año de Fernando Alonso a los mandos del AMR23 de Aston Martin no ha dejado a nadie indiferente. Tampoco a él, que ha admitido en una entrevista reciente que, a pesar de los momentos de bajo rendimiento, ha encontrado una "región mística" en este monoplaza similar a la que encontró en el coche de Ferrari a bordo del que rozó el título mundial de 2012.

Lo hizo en una entrevista publicada por Aston Martin con las reflexiones del español tras el fin de otro año más en 'El Gran Circo'. "Hay un par de momentos en tu vida, en tu carrera, en los que conectas con el coche de una forma diferente. Es difícil de explicar, pero te compenetras con el coche, confías en él, haces cosas que al principio pensabas que no eran posibles: adelantar o tomar una curva de una forma que no parecía lógica cuando lo pensaste por primera vez", destacó antes de ponerle nombre a ese estado de trance en el que entró con el monoplaza de Aston Martin.

"Algunas de las actuaciones de este año, como las de 2012, estaban en esa especie de región mística (en relación con las sensaciones del coche) donde puedes hacer cosas que crees que son contrarias a las leyes de la física", anotó el bicampeón del mundo señalando también que 2023 ha sido uno de los años "más especiales" en su vida.

Más allá de los halagos al trabajo de los ingenieros, Alonso desgranó la manera de afrontar esos momentos de bajo rendimiento del monoplaza que desinflaron el 'soufflé' de la victoria número 33. "No existe una receta mágica para mantener alta la motivación y ser feliz (...) Lo importante durante los fines de semana bajos era entender cuál era el problema, profundizar en el análisis del coche, en lo que podríamos haber hecho diferente si repitiéramos el gran premio".

Pensé que a los 42 años ya tendría una familia e hijos

Eso sí, no quiso dejar dudas sobre lo viva que mantiene su ambición después de tantos años de sacrificio no recompensados con grandes triunfos. "He sacrificado mucho por la Fórmula 1, pero no me arrepiento. En este momento de mi vida, pensé que ya tendría una familia e hijos, todo ese tipo de cosas, y me encontré a los 42 años sin hijos todavía (...) Al final, quiero ganar, todos lo queremos, pero incluso cuando eso parece poco probable, me planteo desafíos personales y eso proporciona mucha motivación", zanjó.