Topuria, desatado ante Volkanovski: "Le meteré un puñetazo que lo pondré..."

El combate entre Ilia Topuria y Volkanovski, fijado para el 17 de febrero del 2024, por el codiciado título mundial ya ha comenzado. Los protagonistas, en una rueda de prensa previa organizada por la UFC, realizaron el 'primer careo' e intercambiaron los primeros mensajes que han calentado el esperado 'duelo'.

Topuria, desatado, expresó su máxima confianza de cara al combate y lanzó algún que otro dardo a su rival. "Dice que está pasando por una depresión. No está preparado, yo estoy al 100%. Tengo la energía, el apoyo de la gente. Todo me acompaña. El 17 de febrero saldré campeón del mundo. Dice que volverá más fuerte, que me va a dominar. Le meteré un puñetazo que lo pondré a la altura de mis pelotas", añadió el luchador nacido en Alemania, que intentó robar durante el acto el cinturón de campeón a Volkanovski.

A raíz de estas declaraciones, el australiano respondió a su oponente: "Tiene confianza y habilidades, pero le daré una lección". Asimismo, también tuvo palabras para Paddy Pimblett y O'Malley, rivales a los que se podría enfrentar en un futuro. "Ahora mismo, cero interés en él (Paddy). Ni siquiera está donde debería estar. Que os follen a todos. Y O'Malley es un pedazo de mierda", recalcó el Volkanovski.

Por último, la intensidad se trasladó de la rueda de prensa a las redes sociales, donde Ilia Topuria dejó un mensaje claro a la altura del escenario. "Llega el día de cumplir el sueño", añadió 'El Matador' en sus perfiles oficiales, que llegará al combate invicto y con 14 victorias en su cuenta particular.