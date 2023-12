Dana White revela que UFC prepara una 'superpelea' para 2024

En una entrevista reciente en Full Send Podcast, Dana White, presidente de la UFC, reveló que la compañía está preparando una 'superpelea' para el 2024. Este anuncio ha hecho saltar todas las alarmas en el universo de las MMA, donde no se han parado de hacer especulaciones sobre quiénes podrían ser los protagonistas de este gran evento. Aunque cualquier fan de las artes marciales mixtas podría pensar que Conor McGregor sería uno de los elegidos, White ya ha confirmado que el irlandés no estará en ella.

"Estamos hablando sobre esto ahora mismo, de hecho, justo ha surgido hace unos pocos días. Así que no puedo hablar sobre ello", afirmaba el presidente de UFC cuando le preguntaban por la 'superpelea'. "Cualquier pelea que pudieras considera como superpelea involucraría a McGregor, pero esta no", añadió White. Con tan poca información, por el momento sólo queda lugar para las elucubraciones.

Además del nombre de McGregor, George St-Pierre es otro de los nombres que se han valorado con fuerza. De hecho, el ex luchador de UFC Chael Sonnen teorizaba sobre la posibilidad de que la ‘superpelea’ fuera un nuevo combate entre George St-Pierre y Nate Diaz, que ya se enfrentaron en hace una década con victoria por decisión unánime para el canadiense. Para desconsuelo de muchos, el propio St-Pierre —considerado como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos— zanjó el tema con un "absolutamente no" al ser preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa. 'Rush' ha dejado claro que no volverá a competir en un octágono, aunque sí ha ofrecido varios nombres de peleadores a los que le gustaría ver en esta 'superpelea' como los de Israel Adesanya o Khamzat Chimaev.

Georges St-Pierre: 'I am absolutely NOT part of a 2024 super fight' pic.twitter.com/oQm02GA7Dt — Oscar Willis (@oscarswillis) December 11, 2023

Ronda Rousey es otro de los nombre que han sonado con energía. La luchadora norteamericana se retiró en 2016, pero desde hace unos meses son constantes los rumores de una posible vuelta a UFC de una de las luchadoras más icónicas de la historia.

UFC 300

El año que viene tendrá lugar otro evento destacado para la popular compañía de artes marciales mixtas. Será su velada número 300 —prevista para el mes de abril— , en la que se espera que se organicen grandes peleas. Durante varios meses se valoró la idea de que el regreso de Conor McGregor se produjera en UFC 300, sin embargo, su entrenador, John Kavanagh, aseguró en una entrevista que su discípulo no estaría listo para volver a la competición hasta julio.