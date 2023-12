Ian Garry se cae de la cartelera de UFC 296 a causa de una neumonía

Este fin de semana tiene lugar la última velada del año de UFC. Será un evento estelar que contará con grandes combates. Sin embargo, se ha confirmado que una de las peleas principales de UFC 296 se ha tenido que cancelar: será el enfrentamiento entre Vicente Luque e Ian Machado Garry, quién ha tenido que retirarse debido a una neumonía. En su lugar, se podrá ver el duelo entre Josh Emmett y Bryce Mitchell.

Después de que Ian Garry estuviera ausente durante el 'media day', una jornada en que los luchadores de la velada comparecen ante los medios de comunicación en los días previos al evento, comenzaron a surgir los rumores de que el combate podría estar en el aire.

Finalmente la cancelación de la pelea fue anunciada por Dana White, presidente de la UFC. "Ha habido especulaciones de que Ian Garry contra Luque se ha caído. Es cierto. Ian Garry empezó con una gripe que se ha convertido en neumonía. Así que la pelea se ha cancelado", explicó White en un breve vídeo.

El propio luchador irlandés ha contado lo sucedido. “Tengo neumonía. Han intentado todo para ayudarme. Al final el doctor de UFC ha dicho que no tengo ninguna opción de pelear, el médico ha tomado la decisión. Esto me molesta más que a nadie. Quiero pelear, es lo que más me gusta hacer”, aclaraba el peleador de Dublín. Ian Garry está invicto con trece victorias y es uno de los luchadores que más expectación están generando.

Luque vs Garry será sustituido por el enfrentamiento entre Josh Emmett y Bryce Mitchell, que previamente estaba programado en la cartelera preliminar. Emmett y Mitchell tienen algo en común, ambos han sido derrotados por Ilia Topuria. De hecho, han sido los últimos rivales del peleador hispano-georgiano. Al de Arkansas se enfrentó en diciembre de 2022 durante una velada en Las Vegas. ‘El Matador’ finalizó a Mitchell con un triángulo de brazo en el segundo asalto.

Después llegó el turno de Emmett, contra el que luchó el pasado mes de junio en Jacksonville. En esta ocasión, el luchador español venció por decisión unánime tras un auténtico recital en la pelea estelar de la noche. En ambos casos, Topuria se llevó uno de los bonus de la noche por su actuación.