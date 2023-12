Así están las cuentas en la fase de grupos de la Champions: el PSG, contra las cuerdas

La fase de grupos de la UEFA Champions League está a punto de echar el telón, pero todavía hay equipos en liza que se jugarán sus esperanzas y sueños en el último choque, en la jornada seis, para saber si avanzan a octavos como primeros o segundos; si caen a la Europa League, o sí fracasan por completo y se van a casa con las manos vacías. Europa no perdona.

El caso más emocionante es el del Grupo F, en el que el Borussia Dortmund es el único equipo con billete asegurado a la siguiente ronda gracias a sus 10 puntos. Enfrentan en el Westfallenstadion al Paris Saint-Germain (7 puntos), y podrían apear a los parisinos si logran ganar o empatar el encuentro en función de lo que suceda en el otro duelo, el Newcastle - Milán, en el que ambos conjuntos cuentan con 5 puntos.

De este modo, el PSG de Kylian Mbappé y Luis Enrique podría verse abocado a la catástrofe europea un año más si no cumple. Si ganan no habrá debate, y serán incluso líderes de grupo. Sin embargo, si empatan sólo pasarán de ronda en caso de que el Newcastle no gane en casa; y si directamente pierden, todo lo que no sea un empate en St. James' Park les dejaría fuera.

El Grupo G está ya decidido, con el pleno de victorias del Manchester City y con el Leipzig segundo. En el caso del Atleti, en el Grupo E, debe ganar en casa o al menos empatar ante la Lazio para conservar la primera plaza, pero eso es lo único que tienen en juego. Caso parecido al del Barça en el Grupo H, donde sólo una derrota abultada ante el Amberes sumada a una victoria contundente de Oporto o Shaktar, que se enfrentan entre ellos, podría quitarles el primer puesto.