Kamaru Usman cree que Covington puede ser favorito en UFC 296 frente a Edwards

Este fin de semana llega uno de los eventos más esperados del año, UFC 296, donde se enfrentarán el británico Leon Edwards y el estadounidense Colby Covington por el cinturón del peso wélter. Se tratará de la primera defensa de Edwards después de Kamaru Usman con lo que nadie mejor para dar una predicción con conocimiento.

De esta forma, el ex campeón nigeriano cree que una de las grandes incógnitas a resolver es cómo afectará a Covington el haber estado separado más de un año y medio de la competición. Si el retador consigue que este impasse no le afecte, Usman cree que puede llevarse el cinturón. "Cuando estás un año sin entrar en un octágono no se sabe muy bien cómo vas a reaccionar. Hay luchadores, como Dominick Cruz, que pueden tomarse un año y medio de descanso y regresar como si nada hubiera pasado. Otros, sin embargo, se toman este mismo tiempo y vuelven siendo otros. No sabemos cómo le afectará esto a Colby Covington. Pero si la inactividad no le afecta me decanto por él", ha señalado el nigeriano en una entrevista con Daniel Cormier.

El factor confianza

Por otro lado, Kamaru Usman cree que la confianza puede ser otro factor clave. De este modo, el ex campeón ha asegurado que las dos victorias consecutivas que Edwards consiguió contra él pueden ser definitivas. "Leon Edwards cree que es el mejor peso wélter del planeta porque me venció a mi, Kamaru Usman, que era el mejor peso wélter del planeta. Creo que tiene esa confianza de saber que ha ganado a uno de los mejores, un tipo que tiene wrestling y pegada. Edwards sabe que me ganó a mi y que, si pudo hacerlo, podrá con Covington, que lo único que tiene es lucha", aseguró el nigeriano.

UFC 296 será el evento con el que la gran liga estadounidense cierre el año. Además de este combate del peso wélter podremos ver a Alexandre Pantoja defender su cinturón del peso mosca frente a Brandon Royval.