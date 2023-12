La hemeroteca retrata a Sergio Ramos: del "podemos ganar la Liga o la Champions" a no meterse ni en la Europa League

El Sevilla FC quedó eliminado de toda competición europea tras caer en el último partido de fase de grupos de la Champions League ante el Lens por 2-1. El equipo hispalense necesitaba una victoria en tierras francesas para asegurar una plaza en su competición fetiche, la Europa League, pero el gol de Angelo Fulgini en el minuto 96 de partido privó al conjunto sevillista de seguir compitiendo por el viejo continente.

Este resultado agrava, aún más, la delicada situación del Sevilla FC, que solo ha podido ganar dos encuentros coperos (Quintanar y Astorga) desde que Diego Alonso aterrizó en el banquillo de Nervión. Un total de seis derrotas (dos ante Arsenal, Real Sociedad, PSV, Mallorca y Lens) y cinco empates (Real Madrid, Cádiz, Celta de Vigo, Betis y Villarreal) es el balance acumulado de un técnico uruguayo que, por el momento, mantiene intacta la confianza de sus jugadores y seguirá al frente del banquillo del club hispalense.

El Lens acaba con el 'sueño' de Sergio Ramos

"Creo que podemos ganar un título, incluso LaLiga o la Champions. Sé que es difícil, pero lo primero que tenemos que hacer es creer", reconoció Sergio Ramos en su presentación con el Sevilla FC durante este pasado verano. El objetivo de intentar conseguir ambos campeonatos, con el pasos de los meses, se ha ido diluyendo poco a poco tras ser eliminado de todos los torneos continentales y, además, sufrir una delicada situación en Liga, donde se encuentra clasificado en la posición decimosexta, a tan solo tres puntos de la zona de descenso.

">

Ramos, tras la derrota ante el Lens, criticó duramente la forma en la que su equipo cayó eliminado a manos del conjunto francés. "Me echaba las manos a la cabeza viendo el penalti, es una locura. Siempre defenderé al VAR, pero no entiendo esa decisión. El penalti solo lo vio él (el colegiado), lo de hoy ha sido escandaloso. Son muy determinantes las pequeñas cosas que nos ocurre. Nos vamos tristes por seguir perdiendo, por no poder revertir la situación y dar una alegría y una muestra de cariño a nuestros aficionados", recalcó el defensa andaluz, consciente de que el sueño de la Champions finalizó en una pequeña ciudad de Francia.