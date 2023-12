Nuevo descalabro del Sevilla: derrota por 2-1 frente al Lens y también se queda fuera de la Europa League

El Sevilla Fútbol Club es un desastre. No era suficiente para sus aficionados estar por segundo año consecutivo en la pelea por el descenso o haber quedado fuera de la pelea por pasar a los octavos de Champions de forma prematura, sino que también tienen que ver cómo su equipo ni siquiera es capaz de meterse en la Europa League, que ya en la pasada temporada fue la clave para salvar la campaña.

El partido frente al Lens se presentaba como una batalla con un objetivo único y muy evidente para el combinado hispalense: había que ganar. Punto. Una circunstancia así para un equipo sin rumbo como lo es el Sevilla de Diego Alonso nunca es fácil, pero el conjunto andaluz no fue capaz, en prácticamente ningún momento del partido, de imponer una idea clara y eficaz.

El encuentro arrancó con un Sevilla que dominaba la pelota pero era completamente incapaz de generar un peligro real por sí mismo. En el minuto seis, Brice Samba, el portero del Lens, capturó un rechace de su propia defensa con las manos, lo que el colegiado interpretó como cesión y el Sevilla disfrutó de una clarísima e inusual oportunidad de marcar el tan necesario gol. El disparo a bocajarro de Gudelj no encontró portería, y el conjunto hispalense tardó en recomponerse tras fallar semejante regalo.

La única otra instancia de peligro generado por los de Diego Alonso fue un trallazo de Ivan Rakitić, que Samba rechazó a córner con una palomita sensacional. El portero congoleño fue uno de los grandes protagonistas del encuentro: un líder para la zaga francesa y una muralla casi imbatible.

Con el 0-0 inicial se iba el partido al descanso, con un Sevilla que empezaba a acusar el esfuerzo físico y un Lens muy convencido de su planteamiento. No tardó la segunda parte, pasada por agua y viento, en cambiar la situación. Un tiro de Pedrosa al larguero fue la mejor ofensiva sevillista antes del desastre. En el minuto 63, el árbitro pita un 'penaltito' en favor del Lens. En un contragolpe, Facundo Medina se tropieza dentro del área andaluza con el pie de un Boubakary Soumare que no se dio casi ni cuenta del contacto con el jugador rival. El cañonazo desde los once metros de Frankowski no solo engañó a Dmitrović, sino que poco le debió faltar para romper la red.

En ese momento el Sevilla despertó, más o menos. El número de soldados hispalenses asediando el castillo francés aumentó, pero las acometidas no fueron más efectivas o determinadas. Al menos, en el minuto 79, el colegiado devolvió el 'favor' al Sevilla con otro 'penaltito'. Esta vez con un agarrón sobre En Nesyri, que no necesitó sentir un contacto evidente para irse al suelo. Samba le ganó el duelo mental a Sergio Ramos y paró el penalti, pero el VAR avisó de que el congoleño se había adelantado de la línea. Ramos no perdonó una segunda vez y tiró de uno de sus mejores trucos: meter un golazo de 'Panenka' cuando la presión es insoportable.

Con el empate, el Sevilla veía la luz al final del túnel, y quiso dejarse el alma para vencer, pero no había piernas ni banquillo. El único cambio que hizo Diego Alonso, meter a Rafa Mir por Óliver Torres, no aportó nada nuevo, y por mucho que algunos lo crean, el fútbol es mucho más complejo que colgar balones a la desesperada y rezarle a la posibilidad de que una 'flor' asegurada salve mágicamente al equipo en problemas. En este caso, un Sevilla totalmente muerto no pudo evitar el golpe fatal, asestado finalmente por Angelo Fulgini en el último minuto del descuento.

Y colorín colorado, el Sevilla está acabado. El conjunto andaluz solo ha ganado dos partidos desde finales de septiembre, y las dos excepciones han sido las dos primeras rondas de la Copa del Rey, donde los muy dignos Quintanar y Atlético Astorga han sido los únicos rivales inferiores a los de Nervión en los últimos dos meses y medio. Otra vez coqueteando con el descenso y esta vez sin el sueño de una Europa League que maquille los fracasos de un club sin rumbo.