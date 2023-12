El luchador Maxsuel Silva, listo para pelear por el cinturón de AFL: "Entrar en la jaula y pegar no es nada"

El luchador Maxsuel 'Pitbull' Silva, a sus 40 años, se encuentra ante el mayor reto de su carrera deportiva. El brasileño lleva toda una vida dedicada a las artes marciales mixtas, aunque la mayor parte como entrenador. El próximo sábado 16 de diciembre en AFL 33 luchará contra David Mora por el cinturón de peso ligero de AFL, la promotora de MMA más importante de España.

Silva se inició en los deportes de contacto desde muy pequeño, pero el fallecimiento de su padre durante su adolescencia le hizo abandonar el deporte hasta 2007, cuando viajó a España. Aquí comenzó a dar clases en un gimnasio, el FTT de Cambrils. En ese momento su objetivo estaba muy claro, conseguir lo máximo posible para ayudar a su madre, quien se había encargado de todo desde que murió su padre.

Sin embargo, no fue hasta 2018 cuando decidió que era su turno como luchador. "Voy a disfrutar hasta que el cuerpo no pueda más. He perdido mucho tiempo preparando a otras personas, gente que no ha sabido valorar mi trabajo. Ahora llegó mi momento y voy a disfrutar", afirma Maxsuel en una declaraciones exclusivas para 20minutos. Para el brasileño han sido muchas decepciones preparando a peleadores que podían, pero no querían llegar más allá.

Maxsuel Silva celebra una victoria en el octágono de AFL. AFL

'Pitbull', con un récord de tres victorias y todavía invicto, sabe que no lo tendrá fácil ante David Mora, a quien califica como un luchador "muy duro, muy dinámico y muy fuerte". Además, por haber un cinturón en juego, será una pelea a cinco asaltos. "Me va a exigir más, con un chico más joven que viene de no parar, que siempre está peleando, pero estoy bien", afirma Silva. Ese "estoy bien" lo repite con serenidad y optimismo como si fuera un mantra.

El brasileño lo tiene claro y así lo relata para 20minutos: "Yo voy a por todas, no tengo miedo de lesionarme. No soy de sentir un dolorcito y parar, yo voy hasta que mi cuerpo aguante" Es consciente de que con su edad quizás no tenga un largo recorrido como profesional, por ello es por lo que su mayor aspiración es disfrutar del momento y conseguir el cinturón de AFL.

Pasar hambre

Como muchos luchadores de MMA, 'Pitbull' no ha tenido una vida fácil. Y eso es algo que todavía le deja huella. De hecho, para el brasileño afirma que el proceso del corte de peso le trae recuerdos de su infancia. "Me recuerda a cuando pasaba hambre, a cuando mi madre dejaba de comer para que nosotros pudiéramos tener algo", explica el peleador. Para esta pelea Silva tiene que perder hasta 15 kilos y coincide con su rival en que el corte de peso es lo más complicado. "Para mí es la parte más dura que hay. Entrar en la jaula y pegar no es nada", asegura.

Cartel AFL 33 AFL

A pesar de todo, Maxsuel se muestra optimista y con buenas vibraciones para esta pelea. Está convencido de que será "una buena pelea, muy dura". "Espero que David esté muy bien preparado porque voy a por el cinturón por y para mis hijas, los dos amores de mi vida", concluye el brasileño.