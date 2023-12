Qué hay que hacer para entrar en la UFC

Para entrar en UFC se necesitan muchas cosas. En primer lugar, un luchador o luchadora que quiera ingresar en esta liga estadounidense dede haber conseguido un buen récord profesional en ligas menos importantes como puede ser Cage Warriors, AFL, M-1, Combate Americas, Invicta o tantas otras que hay por el mundo que sirven como trampolín a los grandes escenarios.

Cuanto mejor es el récord, evidentemente, más probabilidades habrá de que UFC se fije en un luchador. No haber perdido nunca y finalizar las peleas, bien sea por KO o sumisión también es importante, aunque no definitivo.

¿Quiere decir esto que todos los peleadores que consiguen un récord de 9-0 profesional van a entrar en UFC? La respuesta es que no. Y es que, dependiendo de los intereses y necesidades de la empresa, sus responsables pueden preferir contratar a un peleador con un récord de 15-5 que a otro que atesore un 9-0. Esto se debe a que, en ocasiones, UFC puede tener una categoría de peso con muchos peleadores muy buenos y otras con más escasez. Por ejemplo, no es lo mismo encontrar luchadores de peso wélter que luchadores del peso mosca y, del mismo modo, no es igual de fácil encontrar peleadoras para el peso fresa que para el pluma.

Por otro lado, la base de fans que pueda tener un luchador o luchadora fuera de UFC también puede ser un factor influyente. Si un luchador o luchadora es muy popular y tiene un récord más o menos bueno (aunque no excelente) también puede tener la oportunidad. Por otro lado, brillar en otro deporte, como el rugby o el kickboxing, y luego reconvertirse también puede dar oportunidades.

Y luego está, como en todo, la suerte. Un luchador o luchadora puede entrar en The Ultimate Fighter, el reality de UFC que, por cierto, le sirvió a Juan Espino para firmar con la empresa, y que justo esa semana tengas un percance familiar grave que te impida estar concentrado (o que te lesiones). Y, de igual forma, uno puede ir al Dana White Contender Series, hacer una pelea muy buena, como hizo Dani Bárez, y que los jueces te manden a casa con una decisión discutible. Ahora bien, ya sabemos que la suerte también se persigue…

De todas formas, si uno es luchador o luchadora conviene no obsesionarse con UFC. UFC es la empresa más mediática pero, por ejemplo, no es la que mejor paga. Según las necesidades y prioridades de cada deportista, puede haber mejores opciones, como One o PFL. Y, del mismo modo, llegar a competir, por ejemplo, en Cage Warrior ya es bastante.