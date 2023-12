El duro testimonio de un español presente en la agresión a un árbitro en Turquía: "Me daba miedo ver la cara de mis compañeros"

La brutal agresión de Faruk Koca, presidente del Ankaragucu, al colegiado Halil Umut Meler ha dado la vuelta al mundo. Tras ello, la Federación Turca de Fútbol confirmó este lunes que ha pospuesto "indefinidamente" todos los partidos "de todas las ligas" del país.

Sobre lo ocurrido hay un testimonio muy cercano de Óscar Pinchi, futbolista español que se encontraba en el terreno de juego defendiendo los colores del Caykur Rizespor. El jugador, que antes formó parte de equipos como Las Palmas o Extremadura, ha contado su versión en El larguero de la Cadena SER.

"Me daba miedo ver la cara de miedo de mis compañeros los turcos. Ahí vi la gravedad del asunto. Esto pasa en España y te metes a separar y es diferente. Los compañeros te mandaban para dentro, te imponían respeto", afirmó el español.

El propio Pinchi protestó al árbitro segundos antes de la polémica: "Voy a recriminarle al árbitro yo también al final del partido. En el partido no ocurrió nada grave. Le fui a decir que llevaban toda la segunda parte perdiendo tiempo. Aparece una persona y le metió un puñetazo".

En un primer momento, el centrocampista intentó separarlo. "No sabía el peligro. Veo ya a dos o tres personas pegando patadas al árbitro. Me dio una pena… Me aparté, no me quise meter ahí". relató.

"Si ya me cuesta normalmente dormir tras un partido, imagínate hoy. Justo le estaba diciendo que por qué cojones solo había dado siete minutos y de repente le golpearon y ya le vi con la cara hecha un cristo. La gente del Ankara con mano abierta diciéndome que saliese de ahí, como 'tú también llevas'. Pensé que no me metía ahí ni loco", añadió.

El español tiene claro que este episodio mancha la imagen del fútbol turco: "Lo que más me jode de esto es que no es normal aquí y lo que va a ver la gente es al árbitro así y en redes sociales los vídeos… Jugadores que tengan oportunidad de venir aquí ya no vendrán por eso".

Cuando el presidente del equipo rival saltó al terreno de juego, Pinchi pensó "que era gente importante porque si no, reduces a esa persona". Y es que tanto el mandatario como sus acompañantes pudieron llegar al árbitro sin problemas.

Por último, Pinchi reflexionó: "Cómo puede pasar esto a día de hoy. No me lo creía y aún no soy consciente de lo que pasó. Lo que más miedo me da es que pase en mi estadio. Que estén mi hija y mi mujer viendo el partido… Es una cosa increíble, no puedo ni explicarlo".