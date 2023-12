Xavi Hernández y los duros datos que acumula: es el segundo peor entrenador del Barça en los últimos 15 años

El FC Barcelona volvió a vivir en Montjuic uno de esos naufragios que sacan los colores a cualquier equipo y, sobre todo, hizo sonrojar a un entrenador incapaz de solventar una situación que preocupa bastante en el seno del conjunto azulgrana. El discurso de Xavi Hernández parece que no termina de cuajar entre los futbolistas de la primera plantilla y, tras sumar una nueva y dolorosa derrota ante el Girona de Míchel por 2-4, se ha convertido en el segundo peor entrenador en la historia del club catalán.

Los números hablan por sí solos y Xavi Hernández, desde su llegada al Barça en el invierno del 2021, se ha introducido en el podio de entrenadores con menor porcentaje de victorias en los últimos 15 años: el técnico de Terrassa solo ha obtenido un 62,16%, superado incluso por Quique Setién (64%) y, solamente por detrás de Ronald Koeman (58,2%), único entrenador que empeora las estadísticas del actual entrenador del club catalán, según indicó @LaLigaenDirecto.

Un discurso que no convence

Xavi Hernández, tras el partido frente al Girona, declaró que su equipo debe de "seguir por el mismo camino" que están recorriendo, ya que es un "Barça en construcción y eso implica dar pasos hacia delante y hacia atrás". Asimismo, reconoció que el encuentro fue "parejo" y se decidió "por detalles", por lo que una victoria del Barça hubiese sido "justa", según indicó el propio entrenador blaugrana.

Sin embargo, este discurso no fue compartido por el actual director deportivo del club catalán. "No hemos hecho un buen partido. No hemos sido contundentes", sentenció Deco ante los micrófonos de DAZN. El directivo del conjunto catalán añadió que el Girona es "un rival directo" y no fueron "capaces" de ganar, aunque resaltó que, hasta el momento, "no hay nada decidido": "Tenemos que luchar. El campeonato es largo".

Los rivales se alejan

El Barça, tras vencer al Atlético de Madrid en la jornada pasada (15) y recuperar la tercera plaza, estaba una posición idónea para recortar puntos al Real Madrid (empató en el Benito Villamarín ante el Betis por 1-1) y Girona. Sin embargo, este nuevo tropiezo ha supuesto que el conjunto azulgrana se distancie aún más de sus máximos rivales.

"Teníamos muchas esperanzas de colocarnos a 1 punto del Girona y 2 del Madrid, pero no es así", reconoció Xavi. La realidad es que el FC Barcelona (34 puntos) ha perdido de nuevo la tercera plaza a manos del Atlético (34, con un partido menos) y se ha colocado a siete puntos del líder de LaLiga, el Girona (41), y a cinco del conjunto madridista (39).