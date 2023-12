¿Quién es el campeón de los pesos pesados UFC?

El actual campeón de los pesos pesados de UFC es Jon Jones. El peleador estadounidense se hizo con el cinturón después de derrotar a Cyril Gane por sumisión a los pocos segundos de empezar el primer asalto. Sin embargo, desde entonces, no ha vuelto a pelear debido a una lesión muscular en el pectoral que ha requerido cirugía. Esta operación ha sido la que impidió su participación en UFC 295 donde debía enfrentarse a otra leyenda de los pesos pesados de UFC, Stipe Miocic.

Jon Jones es historia y leyenda viva de las MMA y de UFC. De hecho, no son pocos los que le consideran el GOAT (“Greatest of All Time”, es decir, el mejor de todos los tiempos). Salvo una descalificación por un codo ilegal, este luchador estadounidense nunca ha perdido una pelea en toda su carrera, que empezó nada más y nada menos que en UFC 87, allá por 2008. Entonces luchaba en la división de los semipesados.

Dominio absoluto en semipesados

Jones tardó tres años en poder optar al cinturón de aquella categoría. Fue en 2011 y tuvo que enfrentarse a Mauricio Rua cuando este estaba en su mejor momento. Con tan solo 23 años el aspirante noqueó al campeón y retuvo el título hasta 2015, cuando decidió dejarlo vacante y subir al peso pesado. Por el camino tuvo que defender su cinturón frente a Quinton Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Daniel Cormier, Ovince Saint Preux, Anthony Smith, Thiago Santos y Dominick Reyes. Casi nada.

Lo habitual en UFC es que un luchador pueda mantenerse en la cima de su carrera unos 3 ó 4 años. Sin embargo, Jon Jones lleva 15 años dominando en dos categorías de este deporte. Este estadounidense nacido en Rochester, Nueva York, es uno de los peleadores más completos e inteligentes que se recuerdan. Tiene cardio, sus codazos son peligrosísimos y lo mismo sucede con sus patadas. Ahora bien, si en algo despunta Jon Jones es con su lucha. Con ella ha finalizado, bien por ground and pound o por sumisión, a muchos de los luchadores más difíciles del planeta.

El lado oscuro de Jones

En el reverso de la moneda está su vida personal, completamente llena de excesos y delitos. De esta forma, Jon Jones ha sido acusado y condenado por darse a la fuga después de una colisión múltiple cuando estaba bajo los efectos del alcohol y de las drogas. También ha sido arrestado por maltratar a su mujer y ha dado positivo en algún control antidopaje.