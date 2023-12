Volkanovski dice que Topuria es "bueno" pero que le han dado la oportunidad "demasiado pronto"

Alexander Volkanovski continúa despachándose agusto con Ilia Topuria. Si hace unos días decía que pensaba hacerle pasar vergüenza para darle una lección, ahora ha señalado que cree que el hispano-georgiano ha llegado demasiado pronto a luchar por el campeonato. "Creo que a Topuria le han dado la oportunidad demasiado pronto", ha declarado el actual campeón.

Según el australiano, Topuria es muy bueno pero los rivales con los que ha peleado no forman parte de la élite. “Yo no digo que no sea bueno. Puede que sea tan bueno como dice. De hecho, puede que sea tan bueno como todo el mundo dice, pero la verdad es que todavía no lo ha demostrado. Él presume diciendo que es buenísimo y quizás en febrero me lo enseñe. Pero mientras que no haya luchado con alguien de mi nivel será el mismo Ilia de las peleas menores”, ha puntualizado Volkanovski.

Los rivales de Topuria

Hasta la fecha, Ilia Topuria ha realizado 6 peleas dentro de UFC, ganando dos por decisión y cuatro por KO o sumisión. De esta forma, el hispano-georgiano se ha enfrentado con Youssef Zalal, Damon Jackson, Ryan Hall, Jai Herbert, Bryce Mitchell y Josh Emmett. Entre todos ellos, el rival mejor ranqueado fue Emmet, al que Topuria no dio ninguna oportunidad. Puede que sea cierto que el aspirante al cinturón del peso ligero todavía no se ha enfrentado a rivales como Max Holloway o Yair Rodríguez, pero sus números hablan por sí solos.

Alexander Volkanovski e Ilia Topuria se enfrentarán en UFC 298 el 17 de febrero en la localidad estadounidense de Anaheim. Ambos luchadores debían haber peleado en enero, en UFC 297, pero la derrota del australiano por KO frente a Islam Makhachev obligó a posponer este combate.