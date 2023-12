Mucho más que el beso a Jennifer Hermoso: los otros motivos por los que la FIFA inhabilita a Rubiales

Meses después de la polémica de Luis Rubiales en la final del Mundial de Australia y Nueva, la FIFA ha confirmado que inhabilita al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante tres años, en los que no puede estar vinculado con ninguna actividad relacionada con el fútbol, aunque podrá acudir al Comité de Apelación para rebajar esa sanción.

Javier Iván Palacio ha sido el encargado de realizar esa sentencia y en cuyo sumario lo que más pesa es el beso sin consentimiento a Jenni Hermoso, aunque también se detallan otros gestos trascendentales para la decisión final.

Sobre ese beso, la FIFA cree que "es algo inaceptable". "Besó a una jugadora del sexo contrario. Es el presidente y debe actuar y comportarse con un cierto nivel de responsabilidad. Rubales no respetó el código de comportamiento. Uno es el presidente y la otra es la jugadora. La jerarquía y la superioridad quedó de manifiesto. Hay una presión en todo lo hecho. En el beso y después del beso", afirma en dicho informe.

El tocamiento de genitales

Uno de los gestos que más trascendencia ha tenido es el tocamiento de sus genitales. El propio Rubiales afirmó después que iba dedicado a Jorge Vilda, alegando que en España es común hacerlo para ejemplificar lo bueno que es alguien.

En referencia a ello, el informe asegura que es "del siglo pasado, con tendencia misógina" y, además, reconoce que "España es un ejemplo de igualdad de género y que ese gesto no se puede consentir en una zona VIP con presencia de personalidades. Este gesto no se corresponde con la realidad de España. No convence las explicaciones dadas a un gesto sexista".

La polémica Asamblea

Lejos de reconocer sus errores y pedir perdón por lo ocurrido con Jennifer Hermoso, Luis Rubiales sorprendió a todos en la Asamblea de la Federación dejando claro que no iba a dimitir, pues no veía razones para ello, y quiso convencer a todos de que no hizo abuso de poder ni cometió ningún delito en la entrega de medallas.

Ese momento, unido al vídeo que grabó en Dubai para quitar hierro al asunto, ha sido considerado inapropiado por la FIFA: "Utilizó la Asamblea de la Federación para defenderse y distorsionar la realidad para justificar el beso, algo que nunca puede hacer un presidente. Nunca reparó en el daño moral que podía ocasionar a las jugadoras con su manera de actuar".

Un beso "con fuerza" desconocido

En la causa abierta de la FIFA ha declarado la presidenta de la Federación inglesa, Debbie Hewitt, que ha contado un relato prácticamente desconocido por todos y que tiene que ver con otro beso de Luis Rubiales.

La máxima mandataria del fútbol inglés aseguró que el expresidente de la RFEF fue "desagradable e innecesariamente agresivo" y acusó de besar "con fuerza" en la cara a Lucy Bronze, defensa de Inglaterra, además de acariciar a Laura Coombs, centrocampista del Manchester City.

El daño causado

Todas esas acciones de Luis Rubiales hicieron que tras la final del campeonato prácticamente todo el mundo hablase de él y no de la selección española, que se convertía en campeona mundial por primera vez en su historia.

Por esa razón, la FIFA cree que sancionar al expresidente era obligatorio: "El daño causado al mundo del fútbol, pero sobre todo a la moral de las futbolistas. Arruinó la experiencia de la Copa Mundial a muchos, empezando por la jugadora y sus compañeras de equipo que acababan de convertirse en campeonas del mundo por primera vez en su historia. Por lo tanto, el Comité estaba firmemente convencido de que el demandado, con su comportamiento, desprestigió el deporte del fútbol y/o a la FIFA a nivel mundial".