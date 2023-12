Rune, Dimitrov, Shelton...: los rivales de Rafa Nadal en su regreso

El mundo del tenis ansía con ganas los primeros días de enero, cuando Rafa Nadal volverá a saltar a las pistas para competir en el torneo de Brisbane después de un año fuera por una lesión de cadera por la que incluso tuvo que ser intervenido.

A pesar de ocupar actualmente el puesto número 663 en el ranking ATP, el manacorí no tendrá problemas en acceder a ningún torneo, puesto que recurrirá al ranking protegido, es decir, a la clasificación anterior a su baja, en la que se situaba como número 9.

Para el torneo de Brisbane no echará mano de ese ranking, puesto que acude con una invitación. Eso sí, no será cabeza de serie, como en ningún otro torneo, y dependerá de la suerte para no enfrentarse a los mejores en la primera ronda y, en segundo lugar, de su labor en la pista.

Rafa Nadal ya sabe quienes son los otros tenistas que competirán en el torneo de Brisbane, que este miércoles ha desvelado la lista completa de participantes.

Los más peligrosos en dicha competición serán Holger Rune (8), que es primer cabeza de serie, Grigor Dimitrov (14), Ben Shelton (17) y Ugo Humbert (20). También estará Andy Murray, que a sus 36 años será uno de los veteranos junto a Rafa Nadal.

Rafa Nadal ya compitió en Brisbane en 2017, cuando llegó a cuartos de final tras ganar a Alexander Dolgopolov y Mischa Zverev. Finalmente perdió ante Milos Raonic, pero le sirvió para prepararse para el Open de Australia, donde fue finalista.

Participantes del torneo de Brisbane

Holger Rune - No.8

- No.8 Grigor Dimitrov - No.14

- No.14 Ben Shelton - No.17

- No.17 Ugo Humbert - No.20

- No.20 Sebastian Korda - No.24

- No.24 Sebastian Baez - No.28

- No.28 Tomas Martin Etcheverry - No.30

- No.30 Reilly Opelka - No.33 PR

- No.33 PR Aslan Karatsev - No.35

- No.35 Roman Safiullin - No.39

- No.39 Alexei Popyrin - No.40

- No.40 Andy Murray - No.42

- No.42 Matteo Arnaldi - No.44

- No.44 Max Purcell - No.45

- No.45 Yoshihito Nishioka - No.47

- No.47 Alexander Shevchenko - No.48

- No.48 Yannick Hanfmann - No.51

- No.51 J.J. Wolf - No.53

- No.53 Jordan Thompson - No.55

- No.55 Daniel Altmaier - No.56

- No.56 Marton Fucsovics - No.59

- No.59 Marcos Giron - No.60

Participarán nueve tenistas más, que llegarán tras la fase previa y el resto de invitaciones.