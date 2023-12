Los ingleses, enfadados con Ancelotti por su gestión con Bellingham

La felicidad que hay en el Real Madrid con la figura de Jude Bellingham, que se ha convertido en el gran protagonista del equipo tanto en LaLiga como en competición europea, no se traslada a Inglaterra, donde existe preocupación por las consecuencias negativas que puede tener en su estado físico que juegue todos los partidos.

Tras un arranque sensacional, las últimas semanas no han sido del todo fáciles para Bellingham después de que sufriese una luxación en su hombro izquierdo frente al Rayo Vallecano. A esas molestias ocasionadas también se sumó unos dolores en el tobillo derecho, motivos que han hecho creer a los ingleses que puede desencadenar en una lesión de mayor gravedad de cara a la Eurocopa.

El medio británico The Times asegura que existe mucha preocupación y enfado con Ancelotti por no dar descanso a su estrella. El italiano está recibiendo críticas por darle la titularidad ante el Granada el pasado fin de semana y piden rotaciones para que no acumule tantos minutos.

Desde Inglaterra quieren que el técnico del Real Madrid sea más prudente con la gestión de minutos de Jude Bellingham, que evite a toda costa un agotamiento físico o una lesión muscular que pueda desencadenar en su ausencia en la Eurocopa, título que la selección británica quiere ganar el próximo verano.

Mientras tanto, Bellingham no se entrenó este martes junto a sus compañeros para preparar el partido ante el Real Betis, pues se quedó trabajando en el gimnasio realizando trabajos específicos, aunque podría llegar a estar disponible para dicho encuentro.