El Manchester United veta a cuatro periodistas para proteger a Ten Hag

El Manchester United está viviendo una temporada complicada tanto en la Premier League como en la Champions. En Europa necesitan un milagro para clasificarse a octavos en la última jornada —deben vencer al Bayern en casa mientras Galatasaray y Copenhague parten con ventaja—, y en Inglaterra marchan séptimos, a nueve puntos del Arsenal después de 14 jornadas, y no conocen el término medio: ocho triunfos y seis derrotas.

Lo mismo sucede con su técnico, Erik Ten Hag. O lo amas, o lo odias, no hay punto medio. El club mancuniano tiene mucha fe en el técnico neerlandés desde su llegada en abril de 2022, pero sus detractores son cada vez más numerosos en las gradas de Old Trafford... y entre la prensa que sigue a los 'Red Devils', que ha filtrado un posible descontento también de la plantilla con su entrenador.

Así, cuatro medios británicos —el Manchester Evening Standard, Sky Sports, ESPN y The Mirror—, publicaron este lunes que Ten Hag habría perdido la confianza de parte del vestuario debido a su estilo de juego, que no acaba de cuajar ni de convencer. Todo ello, cómo no, motivado por las diez derrotas de los 'Diablos Rojos' en 21 partidos que han disputado esta temporada.

Como era de esperar, estas noticias no sentaron nada bien en el seno del club inglés, fuesen ciertas o no, porque consideran que van destinadas a desestabilizar y crear el caldo de cultivo suficiente para forzar la destitución de Ten Hag. Por eso, para proteger la figura de su entrenador, el United vetó este martes a los cuatro periodistas de dichos medios y prohibió su asistencia a la rueda de prensa del holandés.

Los cuatro periodistas implicados no pudieron asistir este martes a la rueda de prensa de Ten Hag previa al duelo contra el Chelsea en la Premier League, que se antoja fundamental para el devenir del conjunto de Manchester en lo que resta de campeonato. Una medida, eso sí, que no sorprendió a nadie por ser ya una práctica habitual en el United.

No es la primera vez que el club británico reacciona de esta manera a una historia similar, y además en un espacio de tiempo bastante reducido. El mes pasado, por ejemplo, un periódico fue vetado cuando publicó simplemente que Ten Hag se encontraba "sobre hielo fino", una expresión inglesa para situarle 'en la cuerda floja'.

"Hemos tomado esta acción contra estos medios no porque no nos gusten las historias que han publicado, sino por hacerlo sin contactarnos primero para darnos la oportunidad de comentar o dar contexto. Creemos que este es un principio importante que defender y que esperamos que sirva para mejorar cómo trabajamos", se defendió el United en un comunicado ante las críticas que les llovieron, acusándoles de no respetar la libertad de expresión y de prensa.

Sin embargo, en esa misma rueda de prensa el propio Ten Hag dio el visto bueno a la decisión del club y la celebró, cerrando filas con el club y su directiva: "Deberían haberlo consultado con nosotros primero. Ir por la espalda y publicar estos artículos no es lo correcto. Tenemos una buena relación en la que vienen a nosotros primeros y hablamos sobre ello".