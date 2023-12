Y después del gol... un besito a la afición del Atleti: Joao Félix, desatado en su gran noche

El gran protagonista del partidazo de la semana entre FC Barcelona y Atlético de Madrid fue Joao Félix. El portugués, que durante los días previos estuvo en el punto de mira por las palabras hacia su exequipo, marcó el único tanto que le valió al club blaugrana una importante victoria... y dejó algunos detalles que enrabietan al entorno rojiblanco.

El delantero se vengó de su situación en el Atlético de Madrid haciendo un sensacional partido, con un tanto que celebró por todo lo alto, subiéndose a la barrera de publicidad y mostrándose con los brazos abiertos. Sin embargo, también hizo un detalle que en principio pasó desapercibido.

Antes de volver a su posición tras marcar el gol, Joao Félix se giró para mirar a los aficionados rojiblancos desplazados y les dedicó un besito, lo que demuestra una vez más que no guarda un buen recuerdo del equipo de Simeone y todo lo que le rodea.

Después del pitido final, el luso habló ante los medios de comunicación sobre sus festejos: "La celebración ha sido espontánea, te pones en el calor del partido... y la verdad que ha sido un alivio, después de este verano, todo lo que pasó, lo que sufrió mi familia... ha sido un alivio".

Y, a pesar de que sus polémicos actos pueden dar pie a pensar que el portugués tiene algún tipo de rencor con sus excompañeros, él afirma que no. "Me llevo muy bien con casi todos, los quiero mucho y les deseo lo mejor a todos ellos... he pasado más tiempo con ellos que con mi familia y les deseo lo mejor, menos contra nosotros", aseguró.