El Betis pierde en Praga y se complica la vida: se jugará el pase en la última jornada

El Betis no pudo certificar en Praga su pase a la fase final de la Europa League. La victoria hubiera clasificado al conjunto sevillano matemáticamente, pero el devenir del partido ha sido otro. Ni la posesión ni la superioridad de los verdiblancos ni el regreso al once titular de Nabil Fekir ha evitado una derrota que no podía llegar en peor momento.

Ahora, el Betis se la juega contra el Rangers en la última jornada. Si los escoceses vencen el jueves al humilde Aris Limassol, se pondrán primeros de grupo y forzarán a los sevillanos a ganar en la última jornada.

Si el Betis no gana en Escocia, podría depender del resultado del partido entre Limassol y Sparta. Sin duda un palo importante para el Betis la derrota frente al conjunto checo.