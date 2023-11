Marc Márquez, operado con éxito del síndrome compartimental en su brazo izquierdo

En la segunda parte de temporada, he estado sufriendo el Síndrome compartimental en el brazo derecho. Esta mañana hemos solucionado el problema con el equipo del Dr. Ignacio Roger de Oña con el objetivo de estar listos para el 2024! 💪🏻✅



In the second part of the season, I have… pic.twitter.com/Z0gSYZHId6