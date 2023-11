Un partido de juveniles en Mallorca vive la pifia arbitral más escandalosa del año

La labor arbitral está permanentemente bajo la lupa de aficionados, periodistas, entrenadores y jugadores, y casi nunca exenta de polémica. Por mucho que el VAR haya ayudado a mejorar las condiciones en las que los colegiados dirigen los encuentros, el arbitraje sigue siendo una ciencia inexacta, especialmente en categorías inferiores donde la tecnología directamente no existe.

El mejor ejemplo lo pudimos vivir el pasado fin de semana en el choque del grupo E de la Primera Regional Juvenil de Mallorca entre Serverense y Murense, donde el trencilla se ganó a pulso por su falta de criterio las críticas a su trabajo. El error, además de garrafal, se produjo en los últimos instantes del partido para redondear el despropósito.

Ambos equipos habían llegado al tiempo de descuento con 2-1 en el marcador para los locales, pero el Murense fue capaz de empatar en una buena jugada colectiva para amarrar al menos el premio del empate fuera de casa. Un botín que se esfumó en apenas un instante, porque el Serverense rompió la igualada en la jugada inmediatamente posterior.

La secuencia del final del @CdServerense - @CDMurense | Juvenil Primera Regional Mallorca · Grupo E pic.twitter.com/N7bQF3Ys0d — Àlvar Moreno (@AlvarMoreno_) November 27, 2023

Nada que no haya sucedido en algún partido que otro a lo largo de la historia, pero nunca por una decisión arbitral tan incorrecta como flagrante. El Serverense sacó de centro tras el 2-2 sin perder un segundo, y sin esperar a que los jugadores del Murense estuviesen en su campo para reanudar el encuentro se lanzaron al ataque y marcaron el 3-2 a placer y sin oposición.

Un tanto que no debió subir al marcador, para empezar, ciñéndonos al reglamento, ya que el saque de centro no es válido y además hay fuera de juego del delantero local; y por supuesto por una cuestión de valores y respeto al rival. Sin embargo, el fútbol es para pillos, para listos, y los jugadores locales estuvieron muy vivos. No perdían nada por intentarlo y les salió bien la jugada, ya que el árbitro lejos de anular el gol le dio validez.

La impotencia y la incredulidad en los jugadores del Murense era evidente, y más después de haber logrado el empate in extremis. Las quejas, además, no sirvieron de nada porque no había posibilidad de revertir ni revisar lo sucedido.

Un enfado generalizado en el humilde club mallorquín, expresado por su presidente Andreu Cantarellas posteriormente: "Entendemos que la repetición del partido es complicada, pero al menos pedimos que se anule el gol que dio el triunfo al Serverense".