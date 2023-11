Maldini, de periodista a 'ayudante' del seleccionador español: "Yo le hablaba los rivales del Mundial porque él no los conocía"

Muy pocas personas ajenas a los banquillos de los equipos de la élite del fútbol manejan tanta información del deporte rey como el periodista Julio Maldonado 'Maldini'. El madrileño vive por y para la información del fútbol de todo el planeta y, en ocasiones, ha cruzado la frontera de las cabinas de prensa para colaborar mano a mano con entrenadores y directores deportivos aunque sin dar el paso definitivo.

Así lo confesó en una larga entrevista ofrecida al medio Jot Down Sport en la que aseveró haber colaborado incluso con la Selección Española de Fútbol en los años de sus primeros pasos en el Diario El Sol, cuando aún era más videoaficionado que periodista deportivo.

"En esos años me reunía con el seleccionador español Vicente Miera y le hablaba de los rivales del Mundial, porque él no los conocía. Yo le dejaba los videos y él lo veía. Parece irreal, pero era verdad" desveló al ser preguntado por sus inicios en la prensa en el Mundial de Italia 90'.

Sin embargo, no ha sido ni mucho menos la única aproximación de Maldini al verde, pues también se convirtió en pieza clave de los fichajes de grandes clubes gracias a sus conocimientos adquiridos intercambiando cintas de vídeo con personas de todo el mundo. "Los directores deportivos antes me llamaban mucho, ahora ya no", asegura antes de destapar los fichajes en los que su intermediación fue decisiva.

"Fui 'culpable' del fichaje de De Makelele por el Celta. Pero también te digo que hay muchos que ni los sabré porque yo en aquella época mandaba videos a directores deportivos. También sé que fui clave en el fichaje de Prosinecki por el Madrid. Eso lo he contado muchas veces. El Madrid quería fichar a Savicevic. Pero yo tenía un vídeo que me envió en VHS un amigo mío serbio que vivía en Londres. Me planté en el despacho con Julio César Iglesias para que viésemos como jugaba Prosinecki y fuimos a ver a Mendoza para enseñárselo", rememora.

Quería ser periodista, ya que no pude ser futbolista...

Pero a pesar de sus coqueteos, Maldini nunca ha tomado las riendas de un banquillo ni probó a calzarse las botas. "Quería ser periodista, ya que no pude ser futbolista y entendí que la forma para dedicarme al fútbol era ser periodista. Hay aspectos que pasan dentro del campo que no puedo entender de la misma manera, una cosa es hacer deporte y otra haber jugado un partido de élite con 80.000 personas en un campo de fútbol", sentencia sobre el porqué de su negativa a dejar los micrófonos.