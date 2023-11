La conversación de Ferran Torres con Ilia Topuria que le cambió la vida: "Llegué siendo uno y volví siendo otro"

La forma de ver la vida de Ferran Torres ha cambiado considerablemente desde hace unos meses atrás hasta ahora. El jugador del FC Barcelona ha dado un giro a su mentalidad y, tal y como ha contado en una charla en el podcast The Wild Project, gran responsabilidad de ello es Ilia Topuria, luchador español de la UFC.

"Fui a Estados Unidos y vi a Ilia Topuria. Conocí a su círculo de amigos y vi como en todo momento le hacían creer que era el mejor. Incluso le hacían una canción. En todo momento ese apoyo incondicional...", arrancaba diciendo Ferran Torres.

El internacional desveló que, además, tuvo una conversación con él que le dejó huella: "Hablar con él y ver la mentalidad que tenía, puf. Yo llegué a ese viaje siendo un Ferran y volví siendo otro".

Jordi Wild le preguntó entonces si Topuria le había cambiado la mentalidad. "Ha ayudado mucho en el proceso de cambiarla", aseguró el futbolista.

"La primera vez que hablé yo con él fue 'encantado', tal y cual, y se fue a entrenar. Luego cuando terminó ya pude hablar más con él. Le dije, tímido yo, '¿qué tal? ¿cómo lo ves para ganar esta noche?'. 'Del primer round no pasa'", contó Torres.

"Uf, yo quiero ser como tú", sentenció el delantero, que además ha confesado que le ha llevado a tener muchas reflexiones. "Conversaciones internas yo con mi cabeza de 'quiero ser el mejor Ferran, quiero ser como Ilia Topuria, quiero ser indestructible'. Pues al final te lo acabas creyendo", relató con una sonrisa.

A raíz de esta confesión, el delantero desveló también una reflexión de su psicólogo. "Me dice que tengo un gran don. Soy muy sensible y entonces tengo el poder de congestionarme a mí mismo y hacerme creer con mucha facilidad las cosas, tanto para bien como para mal. (...) Ahora he convertido esa sensibilidad de mal a muy buena", explicó, antes de asegurar que le "encanta el Ferran de ahora".