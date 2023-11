Conor McGregor llama a la guerra en Irlanda y desata los disturbios tras el apuñalamiento en Dublín

El caos y el terror se ha apoderado de Dublín, la capital de Irlanda, a raíz de las protestas por la inmigración masiva en el país. Durante la tarde del jueves fueron apuñaladas cinco personas, tres de ellas niños, en las inmediaciones de una escuela. Y todo parece indicar que el presunto agresor, que fue reducido, era un inmigrante argelino.

Horas antes de que se desatara el caos total, Conor McGregor llamó a la guerra a través de un mensaje en sus redes sociales con varios tuits en los que se quejaba del gobierno actual y su tratamiento a esa inmigración.

El luchador se mostró en contra de que los inmigrantes puedan votar durante todo el proceso electoral en Irlanda: "¿Estados Unidos permite votar a los no residentes? ¿Los visitantes pueden votar? ¿Puedo volar ahora y registrar un voto en las elecciones de Estados Unidos? Seguramente no. Sin embargo, el actual gobierno de Irlanda así lo propone. ¡Una desgracia! ¡Es una pena! ¡Agachen la cabeza avergonzados!".

Además, después añadió en otros mensajes: "¡El trabajador es el verdadero héroe! Irlanda, estamos en guerra. No dejes que ninguna propiedad irlandesa sea confiscada sin previo aviso. Evapora dicha propiedad. Es una guerra".

El pensamiento de Conor McGregor, aunque dista del de parte de la población, sí que es el que predomina actualmente en la ciudad de Dublín. Incluso hay gente que pide al luchador que se presente a candidato de presidente del país.

Después de ese apuñalamiento, McGregor se pronunció una vez más en las redes sociales: "Niños inocentes apuñalados sin piedad por un no nacional con trastorno mental hoy en Dublín, Irlanda. Nuestro jefe de policía dijo lo siguiente sobre los disturbios posteriores. Drew, no es lo suficientemente bueno. Existe un grave peligro entre nosotros en Irlanda que nunca debería estar aquí en primer lugar, y no se ha realizado ninguna acción para apoyar a la gente de ninguna manera o forma con este hecho aterrador".

"NO ES LO SUFICIENTE BUENO. Hacer cambios o abrir paso. Irlanda por la victoria. Dios bendiga a los atacados hoy, oramos", añadió el luchador de artes marciales mixtas.

"Ha ocurrido uno de los crímenes más horribles que esta nación jamás haya visto, ya no nos importa lo que ustedes tristes casos tengan que decir. En una guerra no eres nada. No retrocedemos, solo calentamos. No habrá marcha atrás hasta que se implemente un cambio real para la seguridad de nuestra nación", sentenció en otro tuit.

Tras ese apuñalamiento, grupos de "extrema derecha" se echaron a las calles y provocaron fuertes disturbios en el centro de la capital irlandesa, en los alrededores de la escena del incidente.