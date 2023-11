Jan Blachowicz promete un KO rápido frente a Rakic en UFC 297

Jan Blachowicz vuelve a los octágonos el próximo mes de enero. El polaco se enfrentará a Alexander Rakic en el peso semipesado en UFC 297 en una pelea que le puede dar opciones a luchar por el cinturón.

Esta será la segunda vez que se enfrenten estos dos luchadores. La primera vez terminó por TKO, pero este se debió a una lesión que Rakic sufrió en la rodilla. Es cierto que Blachowicz le estaba talando la pierna, pero nunca se sabe hasta qué punto influyó.

De todas formas, el luchador polaco ha prometido no dejar dudas en esta segunda ocasión. "Creo que será similar a nuestro primer combate, pero esta vez simplemente le noquearé. El KO será claro y ya no tendrá nada que decir de esto", ha afirmado el polaco.

Pereira vencerá a Hill

Por otro lado, Blachowicz también se ha posicionado sobre la próxima defensa del cinturón del peso semipesado que, en principio, enfrentará a Jamahal Hill contra el actual campeón, Alex Pereira. En este sentido, el polaco ha dicho que es más probable que gane Pereira, ya que Hill viene de una lesión y recuperarse no siempre es fácil. "Veremos cómo se siente Hill después de la lesión porque a veces es difícil volver en buena forma. Cuando regresas lo normal es tener algo de dudas con tu cuerpo. No sabes cómo vas a sentir tu parte afectada. Así que no lo sé. En este momento apostaría mi dinero por Pereira", afirmó el luchador.

Jan Blachowicz tiene claro que quiere volver a ser campeón. El luchador, de 40 años, está incluso dispuesto a ser el reemplazo para la próxima pelea de Alex Pereira. Si alguno se lesionara, entraría él. "Puedo ser un luchador suplente, no hay problema", dijo Blachowicz.