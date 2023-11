"Pone la imagen del árbitro como un enemigo": los colegiados rompen su silencio y hablan sobre los vídeos de Real Madrid TV

Tres de los árbitros más cuestionados de LaLiga han roto su silencio en los diferentes programas radiofónicos nocturnos del panorama nacional y se han sincerado, entre otras cosas, sobre los ya famosos vídeos de Real Madrid TV atacando a cada colegiado que le toca arbitrar los partidos del club blanco.

"Nuestra única intención es pitar bien. Si durante la semana convertimos al árbitro en demonio...", apuntó Alejandro Hernández Hernández en El partidazo de COPE, además de asegurar que, aunque no lo quieras ver, "al final te llega".

"Llevo 30 años arbitrando y no nos afecta. No es el escenario perfecto para arbitrar, por la crispación que se genera. Esto afecta en el fútbol base porque pone la imagen del árbitro como un enemigo. Me han dicho barbaridades y me resbala siempre", afirmó el colegiado.

El canario aseguró que afronta los partidos del Real Madrid "con la misma naturalidad que el resto, deseando que no haya jugadas grises, por las que siempre estás vendido" y dejó claro que no nota "crispación de los jugadores" del club blanco.

"El caldo de cultivo es más mediático que con los jugadores. Es normal que, en un momento, el jugador me vea con unos ojos diferentes, por lo que se me ha intoxicado", añadió.

Ricardo de Burgos Bengoetxea, sentado en Radioestadio Noche, explicó que intenta no hacer caso a lo que se diga de él en esos vídeos: "No los veo, es cierto que me los mandan pero no los veo, intento mantenerme aislado para llegar al partido con la cabeza más limpia posible".

El árbitro bilbaíno, además, también comentó algunas de sus jugadas más polémicas dirigiendo partidos del Real Madrid. Sobre aquel en el que sacó una segunda amarilla a Cristiano Ronaldo, De Burgos Bengoetxea reconoció que "de ese partido cambiaría cosas".

"Entendí a Vinícius el día de Mestalla pero yo apliqué el protocolo, le hice entender que no podíamos dar cancha a esa gente", aseguró sobre lo ocurrido en el Valencia-Real Madrid del pasado mes de mayo con los polémicos insultos racistas. "Con más minutos de imagen la decisión igual hubiese sido diferente", sentenció.

El tercero que se pronunció este miércoles sobre los vídeos del Real Madrid fue José María Sánchez Martínez, que en El Larguero se mostró reacio a ellos: "Con el tiempo he ido filtrando la información para que no me reste energía y desde el punto de vista mental".

"Intento que no me aparte de lo verdaderamente importante, que es dirigir el partido, saber dónde están los puntos importantes... Hay que tener altura de miras", dijo el colegiado.

El 'caso Negreira', también presente

Otro de los asuntos que más se comentó por los árbitros fue todo lo relacionado con el 'caso Negreira'. Hernández Hernández se mostró muy relajado al respecto. "Desde dentro, tenemos la conciencia supertranquila y nos preocupa cero jurídicamente; no va a pasar nada, estamos supertranquilos", afirmó.

"¿Mi relación con José María Enríquez Negreira? Llamaba a los ascendidos y descendidos. A partir de ahí coincidías en las cuatro convocatorias de los árbitros y te reunías en un minuto con él cuando te decían en dónde estabas clasificado. Firmabas el papel y esa era toda la relación", explicó.

"El daño que ha creado es irreparable, lo más dañino en toda la historia para los árbitros. Cuando nos enteramos, pensaba que era una 'fake news'; pensé que estaba manipulado hasta que ves que es una realidad", aseguró Hernández Hernández, que también confesó que de haber recibido presiones "lo hubiera denunciado".

"El 'caso Negreira' nos ha hecho mucho daño, es un lunar en el arbitraje que nos va a costar quitar. Si hay algún culpable que salga y lo pague, cuanto antes mejor. Que investiguen y que caiga el que tenga que caer", explicó De Burgos Bengoetxea.

Sánchez Martínez, por su parte, dijo que "la pasta con la que están hechos los árbitros es otra diferente al resto". "Nos ha afectado a todos mucho. Fue una noticia que fue un terremoto y nos sentimos dolidos y defraudados. Ha sido muy difícil tener que asimilarlo todo", añadió.