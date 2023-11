La rajada de Tom Brady que empaña la imagen global de la NFL: "Hay mucha mediocridad"

Tom Brady es probablemente la voz más autorizada del mundo para hablar de fútbol americano. Es considerado el mejor jugador en la historia de la NFL después de 23 años de carrera en los que fue campeón de siete Super Bowls, y por eso sus palabras tienen un impacto muy superior a cualquier otro personaje relacionado con la disciplina.

Por todo ello, sus más recientes declaraciones sobre el estado a nivel deportivo de la liga americana no han sido precisamente agradables, y prometen suscitar mucha polémica: "Creo que hay mucha mediocridad en la NFL de hoy. No veo la excelencia que vi en el pasado. Creo que el entrenamiento no es tan eficiente. No creo que el desarrollo de los jugadores jóvenes sea tan bueno como antes".

El que fuese 'quarterback' de los Patriots y los Buccaneers expuso su opinión sobre el actual estado de la NFL a través de un programa de entrevistas en YouTube. Allí, el jugador retirado el pasado febrero a sus 46 años subrayó que los cambios de reglas que la liga ha implementado para castigar los contactos más duros, sobre todo de los defensivos, han disminuido el nivel que había en décadas pasadas.

"Las reglas han permitido que muchos malos hábitos se introduzcan en el desempeño real del juego. Así que creo que el producto, en mi opinión, es inferior a lo que era antes", se quejó el expasador, recordando como ejemplos a estrellas defensivas como el apoyador Ray Lewis, ex de los Ravens, y a los profundos Rodney Harrison, con quien jugó en los Patriots, y Ronnie Lott, ex de los 49ers, que destacaron por su eficacia y agresividad defensiva, pero que hoy tendrían problemas para realizar su trabajo.

"Miro a muchos exjugadores como Ray Lewis, Rodney Harrison y Ronnie Lott, y otros que impactaron el juego de muchas maneras, pero que con cada golpe que daban hoy habrían sido penalizados", puntualizó Brady. En el presente la NFL castiga con severidad los golpes al quarterback y a los receptores, un problema para los defensivos, que en ocasiones no pueden detenerse por la rapidez de cada jugada para evitar el contacto.

Según el futuro miembro del Salón de la Fama, de hecho, la responsabilidad de proteger a los jugadores ofensivos debería ser de los entrenadores: "Escuchas a los entrenadores quejarse de que sus jugadores son golpeados, pero ¿por qué no hablan con ellos sobre cómo protegerse? Nosotros trabajábamos en esos fundamentos todo el tiempo. Hoy intentan estar regulados para protegerlos, pero los jugadores ofensivos deben protegerse sin depender de otros".