El testimonio de Brugué tras desplomarse en el campo: "Noté un mareo, pérdida de visión y me dejé caer"

El futbolista del Levante Roger Brugué explicó el episodio que vivió en el tramo final de partido ante el Racing de Santander del pasado lunes y desveló que, tras sentir un mareo y pérdida de visión, se dejó caer en el césped para ser atendido por los servicios médicos del club.

El jugador del Levante, que abandonó el campo en camilla, tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital, donde llegó estable y consciente. Tras pasar la noche en observación va a recibir el alta médica durante la jornada de este martes.

Brugué explicó a través de un comunicado en sus redes sociales cómo sucedió este episodio. “Durante el partido noté un mareo y pérdida de visión transitoria y me dejé caer sobre el césped para que me pudieran atender. En ningún momento me desmayé ni perdí la consciencia”, explicó.

El jugador catalán agradeció “las múltiples muestras de apoyo y ánimo” que ha recibido durante las últimas horas y quiso trasladar “un mensaje de tranquilidad porque todo quedó en un susto”.

“Agradezco también la rápida actuación de los servicios médicos de los dos clubes y del personal sanitario presente en el estadio. Las pruebas que me han realizado son positivas y me encuentro bien. Ahora mismo ya estoy pensando en volver a entrenar y poder ayudar al equipo”, finalizó el jugador