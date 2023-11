Conor McGregor, sobre dejar de fumar marihuana: "¿Lo controlas o te controla a ti?"

Hace unos días el rapero Snoop Dogg anunciaba a través de sus redes sociales que dejaba de fumar marihuana. Han sido muchas las reacciones a la publicación del artista, pero una de las que más ha llamado la atención ha sido la de la estrella de la UFC Conor McGregor. El luchador, que es amigo del rapero, contestó en X a través de un mensaje de voz —ya eliminado— apoyando al músico y admitiendo que él mismo ha tenido algunas dificultades al dejarlo también.

"Señoras y señores, un mega anuncio, un gran anuncio. El icono Snoop Dogg abandona la marihuana. Deja la hierba. Ha dejado de fumar. Después de profundas reflexiones con su familia, ha decidido dejar de fumar", afirmó el peleador irlandés. "Le deseo lo mejor. Bravo", añadió.

McGregor, que se lesionó de gravedad en su última pelea contra Dustin Poirier en julio de 2021, está actualmente preparándose para su retorno al octágono de la UFC. El luchador de artes marciales mixtas revelaba también en la nota de voz de X que había fumado con el rapero en alguna ocasión. "Estuvimos en el Black Forge Inn hace unas semanas. Él ofreció un show impresionante en Irlanda y fumamos un poquito después", confesó.

Además, el deportista admitió que él también había tenido algunas dificultades en el proceso. "Lo he dejado durante unas pocas semanas aquí en Oriente Medio y me siento mucho mejor. He tenido momentos de dificultad con ello, pero... ¿qué tipo de ser humano que está intentando conseguir lo mejor de sí mismo inhalaría sustancias cancerígenas en su cavidad torácica? Es una estupidez, eso es lo que es”, afirmaba el icono de las MMA.

"Sólo tienes que preguntarte a ti mismo: ¿lo controlas o te controla a ti? Me siento mejor, aunque con algunas pequeñas dificultades, pero cuando lo sigues a rajatabla y comienzas a sentirte mejor, eres un ser humano diferente", revelaba el ex campeón de peso ligero de UFC.