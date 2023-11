Amanda Ribas noquea a Luana Pinheiro con esta espectacular patada giratoria y se lleva 50.000 dólares en UFC Vegas 82

En la pelea femenina de UFC Vegas 82 se enfrentaban Luana Pinheiro, novena en el ranking de peso paja, y Amanda Ribas, la número 10, que volvía a la división tras una derrota frente a Mayce Barber en su última pelea en el peso mosca. Fue un duelo de brasileñas en el que no faltó la acción y, tras una remontada legendaria, Ribas se llevó la pelea dejando un nocaut para la historia con una patada giratoria.

Luana Pinheiro, que llegaba a la pelea con una espectacular racha de nueve triunfos consecutivos, salió con todo en el primer asalto: lanzando martillazos en los primeros instantes y conectando muchos golpes de poder que dejaron el rostro de Ribas muy dañado al final del asalto con un pómulo hinchado y un corte en la ceja. A pesar de ello, la luchadora del American Top Team aguantó el tipo.

Durante el descanso del segundo asalto, le pidieron a Ribas que pateara, y la luchadora de Varginha tomó buena nota del consejo de su esquina. Así, aunque Pinheiro volvió muy sólida, Ribas poco a poco empezó a conectar y a hacerse con el centro del octágono. La energía de su rival iba en claro descenso, mientras que la suya se mantenía. Amanda conseguía terminar el asalto conectando los golpes más importantes del round e igualando el combate.

En el tercer round, que estuvo igualado, Ribas se mostró con más resistencia y alcanzó a su oponente con muchos golpes. Aunque Luana consiguió llevar la pelea al suelo y cerrar una anaconda, no pudo finalizar a su rival. De nuevo arriba, la peleadora de Río de Janeiro , ya sin fuerzas y con la guardia baja, no vio la tremenda patada giratoria de Ribas, que la envió a la lona, donde sentenció el combate desde el ground and pound.

Amanda Ribas consiguió una remontada épica con un KO espectacular que le sirvió para llevarse uno de los bonus de la noche. 50.000 dólares más para la bolsa de la brasileña que consigue su duodécima victoria y que asciende un puesto en el ranking del peso paja.