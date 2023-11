Suiza rescinde a la seleccionadora Inka Grings, investigada por presunta corrupción

La entrenadora alemana Inka Grings ha dejado su cargo como seleccionadora suiza femenina después de que rescindiese de mutuo acuerdo y con efecto inmediato su contrato con la Asociación Suiza de Fútbol, tanto por los malos resultados cosechados como por una investigación por presunta corrupción en la que se encuentra inmersa.

Grings, de 45 años, llevaba en el cargo desde principios de año pero sólo había cosechado una victoria en 14 partidos, y para colmo su imagen pública no estaba en la mejor situación. Por eso tomó la decisión de marcharse: "Para quitar presión al equipo y a la federación, debido a los acontecimientos actuales, he decidido dar este paso con el corazón encogido. Ha sido una época emocionante para mí, con muchas grandes experiencias".

El factor que ha contribuido definitivamente a su cese, más allá del paupérrimo rendimiento de su selección, que encajó doce goles de España en sus dos encuentros de la UEFA Women's Nations League, es otro más turbio. Grings podría estar involucrada en el caso de malversación de fondos que gira en torno a Hermann Tecklenburg, el marido de la exseleccionadora alemana Martina Voss-Tecklenburg.

Según parece, Tecklenburg canalizó una suma de seis cifras a través de los fondos de la seguridad social y la asociación de seguros de responsabilidad civil de los empleadores como patrocinador y presidente del club masculino de quinta división Straelen entre 2015 y 2020, donde Grings estuvo entrenando al primer equipo entre 2019 y 2020.

La ya exseleccionadora suiza habría ganado el doble de la cifra oficial que le correspondía, según un portavoz de la fiscalía, que cifró el perjuicio en 13.350 euros a la revista Bunte. Unas acusaciones sobre las que aún no se ha pronunciado Tecklenburg, mientras Grings apenas ha declarado al diario Bild que eran infundadas.

Grings defendió que declaró impuestos sobre todos sus ingresos y que sólo se enteró durante la investigación de que estaba empleada en una empresa de construcción. Igualmente, dijo que había acordado con la fiscalía el pago de una indemnización "por varias razones que no suponen una admisión de culpabilidad", sin dar más indicaciones: "Sin embargo, no se me puede acusar de mala conducta intencionada".