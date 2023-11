La Premier League ha anunciado este viernes la sanción al Everton por romper el Fair Play Financiero de la Liga inglesa, que le impone una pérdida de 10 puntos en la clasificación. El club, que se ha mostrado "en shock y decepcionado" por la decisión, ha anunciado que "seguirá con gran atención las decisiones que se tomen en otros casos", como el del Manchester City, acusado de 115 infracciones financieras.

En su comunicado, la Liga inglesa ha explicado que el caso se inició a principios de año y, durante la investigación, "el club admitió que había roto las reglas de la competición", por lo que, después de una audiencia de cinco días celebrada el pasado octubre, "la comisión determinó que el Everton perdió 124,5 millones de libras durante la temporada 2021/2022, lo que supera el límite de 105 millones en tres años que permite la liga".

De esta manera, ha decidido imponerle una "sanción deportiva, en forma de 10 puntos", con efecto inmediato en la clasificación, lo que deja a los Toffees decimonovenos, con solo cuatro puntos, a cinco de las posiciones fuera del descenso.

La entidad de Liverpool ha respondido rápidamente a través de un comunicado en el que considera que "la comisión ha impuesto una sanción deportiva injusta y claramente desproporcionada", y anuncia "su intención de apelar".

"El Everton mantiene que ha sido abierto y transparente con la información que ha dado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso", por lo que no está de acuerdo con "el veredicto de que no ha actuado con buena fe y no entiende que esto se haya utilizado como acusación", lamenta.

Además, apunta que "la dureza y la severidad de la sanción no es un justo y razonable reflejo de las pruebas dadas", y concluye la nota dejando claro que "seguirá con gran atención las decisiones que se tomen en otros casos relativos a las normas de sostenibilidades y beneficios de la Premier League".