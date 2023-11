España buscar reforzar su liderato en la clasificación para la Eurocopa y alejar los fantasmas de Chipre

Con el billete para la Eurocopa 2024 ya en el bolsillo, España visita Chipre (este jueves, 18 horas) con la misión de cerrar el siguiente objetivo, el de lograr el liderato del grupo, algo de gran importancia de cara a ser cabeza de serie en el próximo torneo continental. La visita a Limassol, eso sí, le trae negros recuerdos a la selección española, pues allí sufrió una de las derrotas más humillantes de su historia, el 3-2 que le costó el puesto a Javier Clemente en 1998.

Los fantasmas de lo sucedido hace 25 años no son más que eso, fantasmas. Entre aquella España metida casi en una guerra civil –futbolística– tras la debacle del Mundial de Francia y esta de Luis de la Fuente no hay ninguna similitud. Y es que lo cierto es que el seleccionador vive un momento dulce. Apartadas las dudas tras la derrota en Escocia y el incendio en el que se vio envuelto por sus aplausos a Luis Rubiales en la famosa y polémica Asamblea de la RFEF, el riojano parece haber traído la calma a una selección que tanto la necesitaba tras otra etapa, la de Luis Enrique, con demasiados problemas extradeportivos.

Así, toca centrarse en ganar a Chipre, a ser posible por varios goles en un grupo liderado por España, con 15 puntos, pero con Escocia igualada, con lo que el golaveraje (+16 la Roja, +9 los escoceses) puede ser clave. "En el fútbol nada es seguro, todos los partidos son complicados. Nuestro plan de partido es ir al límite de nuestras posibilidades", dijo De la Fuente sobre aquella inolvidable derrota en Chipre. "Tenemos que olvidar el pasado y pensar en presente y futuro, dar la sensación de equipo potente que juega todos los partidos con la misma intensidad, no valen medias tintas. A nivel internacional se hacen partidos feos por no afrontarlos con la intensidad necesaria, pero no va a ser el caso", agregó el seleccionador.

Las novedades del once de De la Fuente en Limassol llegarán en la defensa. Las molestias de José Luis Gayà harán que Grimaldo, una de las sensaciones de la temporada con el Bayer Leverkusen, ocupe el lateral zurdo, mientras que Iñigo Martínez hará pareja con Le Normand en el centro ante la baja de Laporte.