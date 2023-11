Joselu responde a Piqué: "Cree que la última Champions no será recordada porque es del Barça y tiene envidia"

NurPhoto via Getty Images

Hace unos días Gerard Piqué aseguró en RAC1 que la última Champions del Real Madrid no sería recordada por prácticamente nadie. Esas palabras no han sentado nada bien en la afición madridista y tampoco en la plantilla blanca.

Ahora, Joselu, que esta temporada se ha unido al Real Madrid, ha respondido al catalán en una entrevista para El Partidazo de COPE : "Joder, si no se recuerda esa, no sé de cuál se va a acordar. Ya no solo por lo que pasó en los partidos anteriores, sino en la final....".

Para el delantero español, ese título "no se va a olvidar nunca en la vida, pero no solo futbolísticamente sino por todo lo que pasó". Además, se ha dirigido directamente a Piqué: "No sé por qué lo dice. Igual es porque es del Barça y tiene envidia".

Otro tema que trató Joselu Mato es el roce de Lamine Yamal con Robert Lewandowski durante el último partido liguero. Para él, al joven "hay que cuidarle mucho, es una joya que tiene nuestro país y tenemos que apoyarlo mucho y ayudarle en el día a día".

"Es un chico fantástico y aquí lo que hacemos es arroparle porque creo que va a ser una pieza fundamental en la selección", ha añadido sobre su compañero en la selección española.

Además, el exfutbolista del Espanyol se ha marcado como objetivo una cifra exacta de goles: "Yo siempre intento mejorar la temporada anterior. El año pasado metí 17 y ojalá este año pueda marcar 18. Si hago 18 goles, creo que es un número bastante bueno".