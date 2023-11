Djokovic, tras perder ante Sinner: "Los jóvenes quieren arrancarme la cabellera y él lo hizo"

El serbio Novak Djokovic no pudo contra un gran Jannik Sinner en ATP Finals. Tras el encuentro afirmó que se dio cuenta de que "en algunos momentos" tiene que "ser un poco más decisivo", además de reconocer que "algunas veces ganas, otras pierdes".

El número uno del mundo ha destacado también el hambre de victoria de jóvenes tenistas como el italiano, Alcaraz y Rune. "Es normal. No creo que haya nada extraño en eso. Es normal que quieran ganarme. Ya he experimentado este tipo de sentimientos de que cada jugador está motivado cada vez más para vencerme en cualquier lugar del mundo. No pasa nada. Es absolutamente normal. Quieren arrancarme la cabellera. Jannik hizo eso esta noche", explicó el serbio.

Djokovic cree que "es normal perder algunos de los partidos como este" pero está "contento con la lucha, el espíritu de lucha". "Me las arreglé para hacer una remontada desde el segundo set y peleé el tercero en condiciones realmente desafiantes y difíciles en la pista. Estoy orgulloso de la lucha que he luchado. Pero, simplemente, no fue suficiente para la victoria", explicó.

Sinner contó con un gran apoyo del público, al que llegó a enfrentarse 'Nole'. "Se esperaba. Obviamente, al ser el único italiano en el torneo, jugando en Italia, hubo un gran bombo, una gran emoción para él jugar frente a su público local. Está en una gran forma. Es normal que la gente quisiera que ganara", objetó.

"Hoy no estaba. No pasa nada. Algunas veces ganas, otras pierdes. La mayor parte de mi carrera gane este tipo de partidos. Algunos los perdí, como el de esta noche", sentenció.