Lío con la pelea por el título de peso pluma: Julianna Peña se queda fuera y UFC llama a Bueno Silva

El pasado mes de junio, Amanda Nunes revalidó el título de peso gallo de UFC tras arrasar a Irene Aldana en UFC 289. Para sorpresa de todos, tras el combate, la campeona anunció que se retiraba. Desde entonces, el cinturón del peso gallo femenino ha estado vacante. Todo hacía presagiar que Julianna Peña, actual número uno, y Raquel Pennington, la número dos del ranking, serían las luchadoras que se disputarían el título vacante. Sin embargo, hace apenas unos días, UFC hizo oficial que finalmente Raquel Pennington pelearía contra Mayra Bueno Silva por el cinturón.

Julianna Peña ha sido la única luchadora capaz de ganar a Amanda Nunes desde 2014. Ocurrió en diciembre de 2022, cuando la venezolana finalizó con un mataleón a Nunes en el segundo asalto y consiguió así destronar a la mejor de todos los tiempos. Unos meses después, volvieron a enfrentarse, pero en esta ocasión Nunes no cometió errores y se llevó la victoria y el cinturón.

LO HIZO🔥 @VenezuelanVixen ES LA CAMPEONA🔥 finaliza a la mejor de todos los tiempos #UFC269 pic.twitter.com/3B24Dnk5ZO — UFC Español (@UFCEspanol) December 12, 2021

Ahora, Peña ha querido explicar por qué se ha quedado fuera de la lucha por el título en una entrevista en The MMA hour. "Estoy lesionada. No volveré a pelear hasta el verano", aclaró la venezolana. "Siento no poder competir, pero mi siguiente pelea será por un título. Quienquiera que gane, yo me enfrentaré a la ganadora", añadió.

La polémica con Bueno Silva

Otra de las decisiones controvertidas de UFC sobre esta pelea de campeonato gira en torno a una de las aspirantes, Mayra Bueno Silva, quien apenas hace unos días fue sancionada por un positivo en un control antidopaje. Aunque el positivo ha sido justificado por la medicación que toma la luchadora para el trastorno por déficit de atención, ha resultado sorprendente que UFC elija como aspirante a una luchadora que está sancionada.

Bueno Silva consiguió un destacado triunfo ante Holly Holm en su última pelea, pero la victoria fue anulada como parte de la sanción, que también incluía una suspensión de cuatro meses. No obstante, Bueno Silva es una de las contendientes más prometedoras de la división y su sanción habrá concluido para el mes de enero. El combate está previsto para el 21 de enero de 2024 en UFC 297.