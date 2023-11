Alex Pereira tumba a Procházka y consigue su segundo cinturón de UFC

La pelea estelar de UFC 295 no defraudó: Alex Pereira y Jiří Procházka ofrecieron un espectáculo digno de dos campeones para celebrar el 30 aniversario de UFC. Fue un combate igualado con un estilo de striking muy diferente y que, como no podía ser de otra forma, acabó con un brutal KO en el segundo asalto. Pereira consigue así el cinturón del peso semipesado, su segundo titulo de UFC en una carrera meteórica en las MMA.

Desde el primer asalto, el principal arma del brasileño fue su letal low kick. Con el primero llegó incluso a desequilibrar y derribar al checo. Pero ese sólo fue el primero de los muchos que fue conectado para ir minando la movilidad de Procházka cada vez más.

Por su parte, como es habitual en él, el checo salió sin miedo. Así, al mismo tiempo que buscaba el derribo, se paraba a intercambiar con Pereira e incluso llegó a hacerle daño con alguno de sus golpes. Cuando Procházka por fin consiguió llevar a la reja a Pereira, el brasileño intentó cerrar una guillotina, pero el checo terminó derribando y dominando en la lona los últimos compases del primer round.

Procházka comenzó el segundo asalto dominando el centro el octágono y avanzando sin temor, pero recibiendo más low kicks del brasileño. Con un Pereira mucho más prudente, no fue hasta el final del round cuando —en un contraataque— el brasileño cazó a Procházka con un tremendo crochet de izquierda y varios golpeos con el codo. Aunque pudo parecer que el árbitro detuvo la pelea demasiado pronto, el checo admitió después que, aunque su cuerpo seguía moviéndose, estaba noqueado.

Pereira reta a Adesanya

En la entrevista posterior a combate, Pereira lo tuvo claro: quiere volver a pelear con Israel Adesanya. Aunque el ex campeón neozelandés anunció que se retiraba durante una temporada tras perder el campeonato contra Sean Strickland, ‘Poatan’ quiere volver a enfrentarse a su némesis.

Ambos luchadores tienen una rivalidad histórica, que procede de su etapa anterior como kickboxers. Sería su tercer enfrentamiento en UFC: "Adesanya, te espero", sentenció Pereira.