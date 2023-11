Tom Aspinall acaba con Pavlovich en el primer asalto con un KO para el recuerdo

Nada hacía presagiar el desenlace final de la pelea por el cinturón interino de los pesos pesados. En principio, las puestas colocaban como favorito al ruso Sergei Pavlovich, que es uno de los luchadores con mayor potencia de fuego de la empresa (y probablemente del planeta). De hecho, éramos muchos los que fantaseábamos con un Jon Jones frente a Pavlovich para ver si el estadounidense era capaz de lidiar con ella. Pero nos equivocamos. El verdadero reto es Tom Aspinall.

La pelea solo duró un asalto, cosa que tampoco nos sorprendió mucho dada la categoría en la que estábamos, pero pasaron muchas cosas dentro del mismo. Empezó abriendo fuego Aspinall con sus low kicks, tratando de talar la base de Pavlovich y restarle fuerza y movilidad. Chico listo este británico… y valiente, porque no se arrugó a la hora de entrar en los intercambios. Del primero no salió muy bien parado y tuvo que comerse una mano dura del ruso (ojo, porque no todo el mundo puede decir lo mismo), pero del segundo sí. En el segundo, Aspinall entró con un 1-2 hasta la cocina y tocó la sien de Pavlovich al que le temblaron las piernas. El británico se percató y repitió la dosis, mandando a su oponente a la lona donde tan solo tuvo que rematar lo ya conseguido.

WOOOW miren esa velocidad y poder de @AspinallMMA para coronarse en MSG🤯 #UFC295 pic.twitter.com/x3FPs9tocg — UFC Español (@UFCEspanol) November 12, 2023

Muerto de miedo

Al terminar el combate Aspinall reconoció que estaba aterrado por enfrentar a un tipo con tanta fuerza, que venía de noquear a seis rivales en el primer asalto. “Si alguna vez tenéis la oportunidad de hacer algo y tenéis miedo, hacedlo. Hacedlo sí o sí porque así se consiguen las cosas. Estaba muerto de miedo, Pavlovich da miedo, pero he creído mucho en mí mismo”, le reconoció a Joe Rogan tras acabar la pelea.

Con este resultado Aspinall se pone con un récord de 7-1 dentro de UFC. Teniendo en cuenta que esa derrota fue en realidad una lesión fortuita en la rodilla y que casi todas las peleas las ha finalizado en el primer asalto podemos decir que Aspinall es ahora mismo un campeón por derecho propio. De hecho, es probable que el que dé miedo ahora sea él. ¿Quién no quiere verle pelear con Jon Jones?