Jéssica Andrade y Mackenzie Dern se enfrentan en UFC 295 para hacer frente a los costes de sus divorcios

Jéssica Andrade y Mackenzie Dern se enfrentan este fin de semana en una de las peleas más interesantes de UFC 295. Las luchadoras, que pelean en la división de peso paja, han admitido en rueda de prensa que los beneficios obtenidos de este combate servirán para pagar sus respectivos divorcios.

Andrade, que ya fue campeona de la categoría en 2019, no está atravesando su mejor momento ni en lo personal ni en lo profesional. La de este sábado será su quinta pelea en lo que va de 2023 y las tres últimas terminaron en derrota. La brasileña ha reconocido que ha tenido que pelear todo lo posible para costearse el divorcio: “He gastado mucho dinero en abogados en Brasil, hay demasiada burocracia”.

En enero, Andrade cosechó su única victoria del año ante la veterana Lauren Murphy. Después, todo ha ido cuesta abajo. En febrero perdió por sumisión en el segundo asalto contra Erin Blanchfield. En mayo cayó por TKO ante la china Yan Xiaonan y en agosto, otra vez por sumisión en el segundo asalto frente a Tatiana Suarez, una de las grandes promesas de la división. No eran rivales fáciles, pero la ex campeona también ha admitido que no estaba al 100%.

En UFC 295 tiene la oportunidad de resarcirse, aunque frente a ella habrá otra luchadora necesitada, Mackenzie Dern. Sin embargo, la estadounidense cosechó una victoria en su última pelea frente a Angela Hill. Fue el combate estelar de UFC Vegas 73 en el Apex. A pesar de llevarse el triunfo, Dana White, presidente de UFC, declaró después que “esperaba más” de Dern.

Posteriormente se supo que al mismo tiempo había estado lidiando con un divorcio desagradable (que incluye una demanda por malos tratos) y una batalla por la custodia de su hija. Dern todavía sigue costeando este proceso: “todo lo que gane en esta pelea será para pagar a mi ex”, ha explicado la luchadora. Para Dern, una de las peleadoras más populares del roster de UCF y actual número siete del ranking, su trabajo le sirve para canalizar su rabia.

En lo estrictamente deportivo, será un duelo al más puro estilo striker vs grappler. De sobra es conocido el poder de noqueo de Andrade, así como las habilidades en el suelo de Dern. El espectáculo está asegurado.