Simeone, emocionado tras recordar los duros momentos de la final de Milán ante el Real Madrid: "Necesito sentir que Gil me quiere"

El Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone llegaron a un acuerdo para ampliar la vinculación del técnico argentino con el club colchonero hasta junio del 2027. Con esta nueva extensión de contrato, el 'Cholo' cumplirá más de 15 años en el club "de su vida" como entrenador, tiempo donde volvió a colocar al Atleti entre los clubes más grandes a nivel europeo y sumó un total de ocho títulos: dos Ligas, una Copa del Rey, dos Europa League, una Supercopa de España y dos de Europa.

Tras el anuncio oficial en redes sociales del conjunto rojiblanco, el Atlético de Madrid ha publicado, además, una conversación entre Simeone y Miguel Ángel Gil Marín, CEO del equipo colchonero. En ella, ambos repasan la trayectoria del entrenador argentino desde que aterrizó en Madrid el pasado 26 de diciembre del 2011: cómo se formó su fichaje, la relación con los aficionados y antiguos jugadores, situaciones más destacadas... y un momento con el que nadie habló.

"Te voy a contar algo que nunca dije. Cuando perdimos la segunda final en Milán (de Champions y frente al Real Madrid en 2016), fue un golpe duro... contra el eterno rival, habiendo merecido posiblemente más que en la primera (final de Lisboa 2014). Me preguntaron en la conferencia de prensa qué sentía... y yo necesitaba pensar la forma de volver a generar en los chicos la confianza en un entrenador que había perdido dos finales ante el eterno rival", añadió Simeone.

"Nos fuimos mi familia y yo de vacaciones y le decía a Carla (su pareja) que necesitaba que Miguel Ángel volase hasta Buenos Aires", reconoció un técnico argentino que transmitía un ligero aire de emoción. "Es un hecho puntual de hacerme sentir que me quiere. A los 15 días, me llamaste para decirme que querías verme y ahí interpreté que no había manera de salir del club. Da igual quien viniese", recalcó Simeone.

Por último, el entrenador del Atlético de Madrid recalcó la importancia de los "hechos": "Las palabras son muy lindas, el dinero es el dinero... pero los hechos no. Los hechos, como me gusta vivir a mi, para mí son muy importantes".