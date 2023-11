Paula Badosa: "Creo que en Cataluña hay mucha tensión, me da un poco de pena"

Después de varios meses apartada del circuito por las lesiones, el torneo Billie Jean King Cup podría ser este viernes, en Sevilla, el escenario del regreso de la tenista española Paula Badosa.

En tierras hispalenses, Badosa ha concedido una entrevista a El País en la que habla sobre sus sensaciones físicas tras varios meses lesionada, su vuelta a las pistas y, además, sobre la situación de su compañera Garbiñe Muguruza, retirada temporalmente del tenis profesional. "Aún no tengo claro lo que voy a hacer en 2024", declaró la tenista hispanovenezolana hace un mes.

"Lo de Garbiñe me da mucha pena porque para mí ha sido un referente. Me encantaba cómo jugaba y quería ser como ella. Realmente me gustaría que ella estuviera aquí con nosotras porque creo que podríamos hacer cualquier cosa con un equipo así, pero las cosas son como son".

En la entrevista, Badosa también recuerda la polémica que surgió cuando le preguntaron sobre los idiomas que habla y su respuesta fue tal que así: "Español, catalán (bueno, el catalán no es un idioma pero lo cuento) e inglés", dijo. Y el revuelo se levantó.

"Lo pasé tan mal que tardé un año en volver a casa, y para mí eso ha sido durísimo. Lo pasé muy mal, muy cerca de esos años en los que tuve tantos problemas", declara Badosa, que va un poco más allá: "Me han caído muchísimos (palos), y creo que en Catalunya hay demasiada tensión. Me da un poquito de pena. La gente es un poco radical y creo que están muy sensibles con ese tema, así que lo puedo llegar a entender. Pude cometer un error, pero soy humana. Me he dedicado siempre al deporte, así que se me puede escapar un detalle así; soy realista, no lo sé todo...".

Badosa profundiza en el tema: "Nací en Estados Unidos, toda mi familia es catalana y represento a España. Entonces, mentalmente me siento ciudadana del mundo. Me encanta conocer culturas y países, y soy muy abierta porque me han educado así. Cuando juego por España me emociono y se me pone la piel de gallina, me encanta jugar por mi gente, y mi gente es España, pero también lo es Catalunya. Yo en mi casa hablo catalán y mi familia es catalana, me he criado ahí, mis apellidos son de ahí… Y cuando pienso en el concepto de casa, es Begur; al final, tengo una mezcla y aunque sea ciudadana del mundo, mi corazón siempre va a estar en Girona. ¡Ah! ¡Y hablo catalán!".