Zidane desvela a Messi por qué llevó la camiseta con el '5' en el Real Madrid

En una charla entre dos míticos del fútbol puede salir de todo y así ha sido. Zinedine Zidane y Leo Messi se sentaron a hablar en un encuentro organizado por Adidas que fue publicado este jueves y ambos se declararon la admiración por el otro, pero además también contaron anécdotas que hasta ahora se desconocían.

Uno de los detalles más importantes de la carrera profesional de Zidane salió a la luz. El francés, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid, confesó a Leo Messi, ganador de ocho Balones de Oro, por qué llevó el número 5 a la espalda en la entidad blanca.

"Hiciste importante el '5', pero también era raro ver a otro '10' con el '5'", le comienza diciendo el exfutbolista del FC Barcelona, a lo que el galo responde contando los motivos de eso mismo.

"Ver a un centrocampista con el '5' es un poco raro, ¿pero sabes lo que pasó con eso? Con Florentino que era el presidente, a él no le gusta nada el jugador con el '25', '30', '35'... Como sabes, los antiguos es del portero el '1' al '11' y ya está", comienza explicándole Zidane a Messi.

"Sanchís tenía el '5' y lo dejó y el presidente me dijo: 'No, me gustaría tener un número del '1' al '10'. Y yo le dije 'sí, sí, cojo la camiseta del '5'. Porque él no quería '25', '30'. Me decía 'no, esto no es fútbol, esto es fútbol americano'", afirma.

"Entonces no fue ni una elección, fue lo que quedaba", añade Messi, a lo que Zidane responde completando la anécdota: "Él me decía 'por favor' y yo decía: 'Bueno... El primer día le voy a decir que sí'. Al final el '5' para mí ahora es fuerte porque es historia para mí con el Madrid". El resto ya todos lo conocen.