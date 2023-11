El Maccabi Haifa, rival del Villarreal, aparta a Dia Saba por un mensaje de su mujer a favor de la paz

El Maccabi Haifa, rival del Villarreal en la Europa League, ha tomado la decisión de apartar a su estrella, Dia Saba, tras publicar su mujer un mensaje en las redes sociales a favor de la paz, según informa el diario Marca.

Saba, jugador con nacionalidad israelí de ascendencia árabe, decidió irse a Dubai después del ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre. El futbolista tenía permiso para descansar, por lo que todo parecía marchar sin polémica hasta que diez días después su mujer pedía la paz para ambos bandos.

Ese movimiento de la esposa del centrocampista de 30 años, el jugador mejor pagado de la liga israelí, no gustó nada en el club. "El Maccabi Haifa no quiere hacer enfadar a la afición israelí", aseguran al citado medio.

Todo parece indicar que, aunque no de manera oficial, el futbolista se encuentra sin equipo y tendría que buscarse destino lejos de Israel, pues los dos equipos árabes que compiten en la máxima categoría no pueden permitirse su ficha, y los judíos no lo quieren en su equipo.

Saba podría regresar a Turquía, donde ya triunfó en el pasado, al igual que a Emiratos Árabes. Precisamente en 2020, después de que el país empezara relaciones diplomáticas con Israel, el centrocampista se convirtió en el primer jugador israelí en jugar la UAE Pro League al fichar por el Al-Nasr FC a cambio de más de 2 millones y medio de euros.