Belén Casetta, la atleta que gana un oro panamericano 'acompañada' de su bebé

La argentina Belén Casetta ganó hace unos días el oro en los 3.000 obstáculos en los Juegos Panamericanos disputados en Santiago de Chile. Sin embargo, lo que más sorprendió es que apareció en la zona mixta acompañada de una persona muy especial para ella, su hija de apenas cinco meses.

La atleta se convirtió en madre el pasado mes de mayo cuando nació su hija Lina, quien ahora es su mejor aliada. "Ahora estoy acompañada con la gordita. Estoy feliz de haber terminado con su compañía a sus 5 meses y medio", afirmó la argentina tras conseguir el oro en un tiempo de 9:39.47.

Además, lo curioso del caso de Belén Casetta es que no tuvo que parar rotundamente su carrera como atleta por el embarazo, pues apenas se enfrentó a complicaciones, aunque sí que tuvo que ajustar su rutina para poder continuar en ello.

"Estuve entrenando los nueve meses del embarazo, aunque no al nivel de alto rendimiento de antes. Yo estaba entrenando lo que una persona normal que sale a caminar o a correr. Corrí hasta los siete meses y después continué en bicicleta fija, pero igual lo hice por una cuestión de sentirme bien porque no me sentía cómoda con un tema de descanso", explicó la argentina.

"Fue un embarazo tranquilo, no tuve vómitos, mareos ni dolores de cabeza. El parto fue natural, mi recuperación fue óptima y acá estoy después de cinco meses y medio", afirmó feliz la atleta, que es entrenada a distancia por el español Antonio Serrano.

Ahora, ya con la pequeña Lina, la atleta se aloja fuera de la Villa Panamericana junto a su pareja, el también deportista Flavio Del Zotto, y su hija para que el llanto de esta y sus horarios no molesten a sus compañeros.

Los días han sido quizá un poco más complicados para ella por tener mayor desgaste por el cuidado de su hija, pero reconoce que gracias a la organización de la competición, que ha habilitado lugares para estos asuntos, es más fácil.

"Me encuentro en plena lactancia de la gorda que está empezando a comer y eso me permite un poco más de recuperación para mí porque sé que la lactancia implica mucho desgaste de energía. Las horas de sueño no son las mismas de antes ni el entrenamiento porque antes hacía un doble turno y ahora la bebé reclama mucho mi atención", aseguró.